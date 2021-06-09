العنانى: بذاكر قبل كل لقاء مع الرئيس والأسئلة بتيجى من بره المنهج

جدة - نرمين السيد - قال وزير السياحة والآثار خالد العنانى، إن كل ما يحدث من إنجازات وتطوير بقطاعى السياحة والآثار، بتوجيه واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتمويل مباشر من الدولة المصرية، دون أن تدفع وزارة السياحة والآثار أى مليم فيها، قائلا: "كل إنجازات قطاع السياحة والآثار بتوجيه مباشر من الرئيس السيسى ووزارة السياحة والآثار لم تدفع مليما فى تمويلها".





جاء ذلك فى ندوة حزب مستقبل وطن، بمشاركة زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد الشريف، والنائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، والدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، أمين مساعد أمانة شئون السياحة والطيران بحزب مستقبل وطن، والنائب يحيى عيسوى، أمين التنظيم، والنائب أحمد الجندى أمين التثقيف والتدريب، وعدد من رموز نواب مجلسى الشيوخ والنواب بمقر الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن. ولفت وزير السياحة والآثار، إلى أنه فى اللقاءات المستمرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، يفاجأ بكم المشروعات التى يعرضها الرئيس، ويوجه له العديد من الأسئلة بشأنها، قائلا: "بذاكر قبل كل لقاء مع الرئيس السيسى وبردوا الأسئلة بتيجى من بره المنهج". وأكد أنه رغم كل هذه الجهود فلا يزال أمامنا الكثير بشأن متاحف متوقفة منها ما هو فى المنيا والإسكندرية وبورسعيد وبنى سويف، مشيرا إلى أن ما حدث أولويات ولكن لا يزال العمل قائما من أجل الأفضل فى قطاعى السياحة والآثار.

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