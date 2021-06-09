وزير السياحة يكشف سر طلب الرئيس السيسى تأجيل موكب المومياوات الملكية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى ندوة حزب مستقبل وطن، بمشاركة زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد الشريف، والنائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، والدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، أمين مساعد أمانة شئون السياحة والطيران بحزب مستقبل وطن، والنائب يحيى عيسوى، أمين التنظيم، والنائب أحمد الجندى أمين التثقيف والتدريب، وعدد من رموز نواب مجلسى الشيوخ والنواب بمقر الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن .

وأشار الوزير إلى أن الرئيس السيسى، رأى أنه لا يجوز أن يتم نقل المومياوات فى ظل وضع بحيرة عين الصيره المجاور لمتحف الحضارة فى حالتها السابقة للتطوير، والتى كانت سيئة وليست على المستوى المطلوب.

ولفت وزير السياحة إلى أنه تم التوافق على أن يتم تطوير منطقة عين الصيرة، بجانب منطقة ميدان التحرير، مبينا أن جميع مؤسسات الدولة المصرية تعاونت من أجل ظهور هذا المشهد العالمى الذى جمع المصريين أكثر من فترة وصولنا لكأس العالم.