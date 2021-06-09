المنتخب الأولمبى: جاهزون بخطط بديلة لتعويض غياب مصطفى محمد فى الأولمبياد

جاهزون بخطط بديلة لتعويض غياب مصطفى محمد فى الأولمبياد .. هذا ما قاله مسئولو المنتخب مصر الاولمبي، مؤكدين أنهم لم يتلقوا خطابا رسميا من جالطا سراي التركي برفض مشاركة مصطفي محمد في الاولمبياد حتي الأن، وأوضحوا انهم علموا بهذا الامر من وسائل الاعلام.

وقال مسئولو المنتخب الاولمبي انه من الوارد رفض النادي التركي السماح للاعب بالمشاركة في الاولمبياد بسبب ارتباط النادي بمباريات الدور التمهيدي لدوري ابطال أوروبا والمنتخب الاولمبي جاهز بخطط بديلة تحسبا لأي موقف .

تابع مسئولو المنتخب إن هناك بدائل لمصطفي محمد مثل احمد ياسر ريان وناصر منسي وصلاح محسن وكلهم قادرون علي تعويض مصطفي محمد ولكنهم يتمنون خوض البطولة بالقوة الضاربة وجميع اللاعبين .

ويستعد المنتخب الاولمبي لخوض منافسات اولمبياد طوكيو حيث وقع في مجموعة تضم الأرجنتين وإسبانيا واستراليا.

وكانت تقارير صحفية تركية، كشفت اليوم الأربعاء، أن نادي جالاتا سراي رفض مشاركة الدولى المصري مصطفى محمد لاعب منتخب مصر ومهاجم الزمالك المعار إليه، في أولمبياد طوكيو 2020 مع الفراعنة.

وأكد موقع CNN TURK التركي غياب مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار إلى جالاتا سراي عن المشاركة في أولمبياد طوكيو يوليو الشهر المقبل، بسبب رفض الجهاز الفني للفريق التركي، نظرا لوجود عدد من المباريات الهامة لجالاتا سراي في الدور التمهيدي المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وأضاف تقرير نشر فى CNN تركيا، إن جالطة سراي تواصل مع الاتحاد المصري لكرة القدم ولن يتم مشاركة مصطفى محمد من المنتخب الأولمبي، وسيتمكن من اللعب في تصفيات دوري أبطال أوروبا لصالح جالاتا سراي.

ويضم جالاتا سراي مصطفى محمد على سبيل الإعارة من نادي الزمالك حتى يونيو 2022 مع وجود شرط أحقية شراء في عقده بقيمة 4 ملايين دولار.