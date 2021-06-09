وزير التعليم: نظام امتحانات الثانوية العامة بسيط ولا يحتاج لكل هذا الجدل

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد، يهدف إلى القضاء على مخاوف الطلاب وأولياء الأمور، وليس ما يدور من جدل كما هو الحال الآن، متابعا: "الموضوع أبسط مما يدور حوله من حوار.. وبدل ما نقدم حل بنقدم حلين والعملية بسيطة خالص.. ترد على كل المخاوف مش كل الجدل ده".

وأضاف الدكتور طارق شوقى، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى، عبر قناة "TEN"، أن نظام الامتحانات يهدف للحافظ على جهد الطلاب وتوفير مناخ ملائم لهم بعيدا عن أية ضغوط.

فى وقت سابق، رد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على تساؤلات أولياء الأمور حول، هل الإجابة فى البابل شيت والتظليل يكون بالرصاص أم الحبر، وهل لو بالحبر وأراد الطالب تغيير إجابته وشطب على التظليل السابق فماذا سيحتسب عند التصحيح الإلكترونى، ولو بالرصاص ما الضامن لبقاء الرصاص دون محو عند نقل الورق من مكان لمكان فى لجنة النظام والمراقبة؟.

وقال الوزير: سوف نصدر كل هذه التعليمات قبل الامتحان التجريبى وكذلك فيديو شرح مفصل نعده حاليا يا ريت ملاحظة أن الإجابة عن هذا السؤال ترتبط بنوعية السكانرز المملوكة للوزارة + نوع الورق المستخدم + ال software المستخدم فى التصحيح وبالتالى أرجو انتظار تعليماتنا ولا نرتبك بسبب اقتراحات واجتهادات ونحن لم نعلن شيئا بعد سوف نعلن هذا فى حينه.