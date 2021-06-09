/635285/وزير-السياحة-بندوة-مستقبل-وطن-مش-هستحمل-حد-يلمس-شعره-من-سائح-في-مصر والفندق-اللي-هيقصر-هقفله-صور

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن أعداد السائحين في مصر وصل لـ 13 مليون سائح 2019، والآن خلال أول 5شهور في بداية العام الجاري 2021 وصلت لنحو 2مليون سائح بنحو 40%من نسبة 2019 أي نحو 400 ألف شهريا، مشيرا إلي أن هذه النسبة جيدة مقارنة بالأسواق المحيطة.

ندوة بحزب مستقبل وطن بحضور وزير الآثار

جاء ذلك فى ندوة حزب مستقبل وطن، بمشاركة زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد الشريف، و النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، والدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، أمين مساعد أمانة شئون السياحة والطيران بحزب مستقبل وطن، والنائب يحيي عيسوي، أمين التنظيم، والنائب أحمد الجندي أمين التثقيف والتدريب، وعدد من رموز نواب مجلسي الشيوخ والنواب بمقر الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن .

وأكد وزير الآثار علي أن الإيرادات في القطاع السياحي تقول دائما بأن المليون سائح يُدخل للدولة المصرية مليار جنيه بمعني الـ13مليون سائح يدخل لمصر 13مليار جنية، مؤكدا علي أن الدولة المصرية تتعمل بحسم وردع بشأن الأمن والصحة في التعامل مع السائحين، ولا تقبل بأي تهاون في هذين الملفين خاصة في ضوء أزمة كورونا قائلا:" مش هستحمل حد يلمس شعره من سائح في مصر ...الفندق اللي هيقصر هقفله ومش هسمح بشكوي غير بكورونا ..الأمن والصحة خط حاسم للدولة المصرية فى التعامل مع السائحين".

ولفت وزير السياحة والآثار إلي أن الآمال كبيرة علي السوق العربية خلال الفترة المقبلة، ولدينا رؤي كبيرة بشأن استفادة السوق المصري من ذلك.