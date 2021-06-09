/635299/كارتيرون-معلقا-على-رحيل-ساسي--هل-يخسر-فرصة-الإحتراف-بسبب-عدم-انتظام-الدوري

كشف باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موقفه من تأهل الفريق في دوري أبطال إفريقيا ، وكيفية منع لاعب من الإحتراف في ظل عدم تواجد جدول منتظم في الدوري الممتاز ، في إشارة لموقف فرجاني ساسي من اللعب للقلعة البيضاء ، ويرصد دوت الخليج أبرز تصريحات المدرب الفرنسي.

وأكد كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء أن الفارس الأبيض كان هو الأحق بالتأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا من مولودية الجزائر.

كارتيرون يعلق على رحيل ساسي من الزمالك

وتابع الفرنسي: " جميع دول العالم أنهت مسابقة الدوري، باستثناء مصر، مضيفا أن الدوري المصري ينتهي في شهر سبتمبر، وشدد على أن الكرة المصرية تطورت وهناك لاعبين في الدوري المصري يستطيعون اللعب داخل القارة الأوربية".

وطرح كارتيرون تساؤل للموقع الرسمي عن موقف لاعب يتلقى عرضا في الفترة الحالية للاحتراف فهل سيستمر مع ناديه ويخسر فرصة للاحتراف بسبب عدم انتظام مسابقة الدوري المصري، أم سيرحل اللاعب ويترك فريقه قبل انتهاء الموسم.

كارتيرون يعلق على رحيل ساسي

وأضاف باتريس كارتيرون: " منذ 10 سنوات كان الأمر عاديا بالنسبة للاعبين والأندية بسبب قلة عدد المحترفين من الدوري المصري خارجيا، ولكن الآن الأمور تطورت واللاعبون يتلقون حاليا عروضا للاحتراف".

وأكد باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك خلال جلسته مع إدارة القلعة البيضاء على موقف الجهاز الفني للفارس الأبيض من مواجهة مصر المقاصة في الدوري المصري الممتاز، مشددا على موقف الجهاز من رحيل فرجاني ساسي عن صفوف الفريق، ويرصد دوت الخليج أبرز تصريحات المدرب الفرنسي.

وقال كاتريرون في تصريحات للموقع الرسمي :" بسبب إحترامنا لجدول الدوري المصري الممتاز لم نطلب من مجلس الإدارة تغيير أي مواعيد من المباريات ، لكن طلب تأجيل مواجهة مصر المقاصة في بطولة كأس مصر بسبب ضيق الوقت وضغط المباريات، لكن جدول الوري تم وضعه بشكل خاطئ.

وتابع كارتيرون : " نرغب في تحقيق العدل في مسابقة الدوري الممتاز ، لأن الأهلي سيخوض مواجهات خلال الفترة المقبلة لكننا لن نلعب مؤجلات قبل نهاية المارد الأحمر من مواجهاته في بطولة الدوري".