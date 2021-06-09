توتنهام يعلن عن فونسيكا مدير فني للفريق

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن تعاقده مع البرتغالي باولو فونسيكا، مدير فني للفريق، بعقد يمتد لثلاث مواسم مع الفريق بعد رحلة بحث طويلة للفريق، في إجاد بديل البرتغالي جوزيه مورينيو، بسبب إعتراضة على قرار مجلس النادي في المشاركة في بطولة السوبر ليج، ويستعرض دوت الخليج تفاصيل رحيل الأثنين وطريقة تولية نادية الجديد.

في وقت سابق من الشهر الماضي أعلن النادي الإيطالي روما، عن عدم إستمرار البرتغالي باولو فونسيكا، مع الفريق كمدير فني، بعد فشل الفريق في الوصول لنهائي الدوري الاوروبي، وحجز مركز في المراكز الأربعة المتقدمة في الدوري المحلي المتأهلة لبطولة دوري ابطال أوروبا النسخة القادمة.

سببب رحيل فونسيكا من روما

فشل فونسيكا في بطولة الدوري الأوروبي في الدور النصف نهائي تخطي الإنجليزي مانشستر يونايتد، في مجموع نتيجة المبارتين، في حين حقق الفوز في لقاء الإياب بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين، وفشل في تحقيق الإنتصار في مباراة الذهاب، ليتلقي هزيمة مدوية بنتيجة ستة أهداف مقابل هدفين.

سنحت فرصة تخلي مواطنه جوزيه مورينيو، عن تولية قيادة الفريق الإنجليزي توتنهام هوتسبير، لفونسيكا لتوليه تدريب توتنهام، بعد تجربته الصعبه مع الفريق الإيطالي روما.

موقف الفريقين في الدوري المحلي

تجمد رصيد الفريق الإيطالي روما في موسم 2020 / 2021 مع البرتغالي فونسيكا، برصيد 62 نقطة في نهاية البطولة، ليحتل بها الفريق المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، وإستطاع الفريق تحت قيادة فونسيكا أن يحقق 18 إنتصار، وتعادل في 8 مباريات،م وخسر في 12 مباراة.

في الجانب الأخر في الدوري الإنجليزي الممتاز، تجمد رصيد فريق توتنهام هوتسبير في نهاية الموسم المنصرم 2020 ، 2021، عند 62 نقطة، وإستطاع الفريق ان يحقق من خلالها 18 إنتصار، في حين وقع في فخ التعادل في 8 مباريات، وخفق في تحقيق الإنتصار في 12 مباراة في الدوري.