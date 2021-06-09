محمدً منصور البربري يكتب: ٧سنوات مع الزعيم 

/635303/محمد-منصور-البربري-يكتب-٧سنوات-مع-الزعيم

عاش المصريين ٧ سنوات مع السيد ألرئيس ولم يبيع لهم الوهم أبدا عاشوا مع رئيس أحبهم وأحبوه رئيس يعرف الحق فقط رئيس لا يعرف إلا الوطن والمصلحه العليا للبلاد، رئيس صارح الجميع، صارح جموع المصريين من البداية بأنه سيتخذ اجراءات صعبة مريرة، من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه ووقف معه الجميع، بسبب صراحته وحبه لمصر ولأول مرة في تاريخ مصر يسأل المصريون سؤال من أين يأتي بالأموال هذا الرجل بدلًا من أن كانوا يسألون أين تذهب أموال مصر؟

رئيس لا يعرف اليأس

مشاريع في كل شارع وفي كل شبر في أرض المحروسه، ومبادرات صحية واجتماعية ورياضية، ونجحت مصر في تنظيم كافة الأحداث الدولية التي وكلت إليها في ظروف صعبة، رئيس لا يعرف لليأس طريق، لا يعرف للخيبة عنوان رئيس يعمل بما يمليه عليه ضميره تجاه هذا الوطن الجريح.

مصر لا عشوائية

استخدم المشرط وأخذ يستأصل كافة الأورام الخبيثة في المجتمع حتى أصبحت مصر بلا عشوائية بالفعل بلا قوائم انتظار بلا مريض بفيروس c وقف أمام العالم كله وتحدي بالمساس بالأمن المائي المصري هذا الرجل لا يعرف إلا الله وجميع من عرفه نتعامل مع يشهد بذلك لم يتواني لحظة في الوقوف بجانب مصر منذ أن حمل روحه علي كتفه في يونيو ٢٠١٣، وأزاح هذا التنظيم الخبيث الذي لايريد لمصر سوي الدمار والخراب، والذيً كان يريد لنفسه دائما المصلحه فقط، لكن حدثً وان أتي الله بالرجل القوي عبدالفتاح السيسي وأزاحهم وكشفهم امام الجميع ادعوا كل المصرين بالوقوف بجانب هذا الرجل المصري الأمين في الفترة المقبلة حتي نعبر أزمة سد النهضة مثلما عبر بنا هذا الرجل كافة الازمات السابقة في هدوء تام واستقرار حفظ الله مصر حفظ الله الجيش.