صور.. محافظ الجيزة يتابع أعمال التطوير بمنطقة ترعة الزمر بالعمرانية

جدة - نرمين السيد - تابع أحمد راشد محافظ الجيزة، يرافقه اللواء محمد الكيلانى رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، أعمال التطوير الجارية بنطاق منطقة ترعة الزمر بحى العمرانية لما تضمه من محاور مرورية مهمة، على رأسها محور المشير كمال عامر والذى يتم العمل حاليا به فى إطار تطوير شبكة الطرق بمحافظة الجيزة.





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