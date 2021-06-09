قضايا الدولة تهنئ السيسى: 7 سنوات من الإنجازات فى شتى المجالات

جدة - نرمين السيد - بعث المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى وجميع مستشارى الهيئة، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة مرور 7 سنوات على توليه رئاسة البلاد.





وقال المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمى باسمها فى بيان اليوم الأربعاء، إن البرقية جاء فيها "أن الرئيس السيسى منذ اليوم الأول لتوليه المسؤولية عمل على بناء مصر الحديثة فى شتى المجالات وعلى جميع الأصعدة اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وسياسيًا حقق خلالها إنجازات غير مسبوقة فى فترة قصيرة من الزمن أعاد فيها لمصر مكانتها التى تستحقها محلياً واقليمياً وعالمياً ومازال لا يألوا جهداً فى إعادة مصر لمكانتها التى تستحقها فى الصدارة". واختتمت البرقية بالتمنيات للرئيس السيسى بأن ينعم الله عليه بموفور الصحة والعافية والتوفيق والسداد لرفعة الوطن والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه وتحقيق ما يصبو إليه الشعب المصرى العظيم من آمال وطموحات وازدهار وتقدم.

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