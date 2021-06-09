فيديو.. محمد مصطفى شردى: أنا جالى ذهول مما رأيته فى العاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - وعبر شردى خلال تقديمه برنامج الحياة اليوم، على فضائية الحياة اليوم الأربعاء، عن انبهاره لما شاهده عند زيارة العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا: "أنا جالى ذهول مما رأيته فى العاصمة الإدارية".

ودعا شردى المصريين للذهاب بأنفسهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ومشاهدة ما يحدث على أرض الواقع.

وأضاف: "كل يوم يتحرك أكثر من 600 ألف عامل للعمل فى العاصمة الجديدة رغم أنه منذ سنتين فقط تم تشييدها وستكون حديث العالم فى القريب العاجل".