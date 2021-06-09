وزير السياحة: عقدنا اجتماعات بشأن موسم الحج وننتظر موقف السعودية

قال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إن محافظة الإسكندرية من المحافظات التى شهدت ضخ الملايين الجنيهات لدعم القطاع السياحى بها، مؤكدا أن شبكة الطرق تدعم القطاع السياحى، والتى وصلت لـ7آلاف كيلوا طرق، ومن ثم لابد من العمل بالطرق الداخلية.
وأشار وزير السياحة خلال كلمته اليوم، بندوة حزب مستقبل وطن، إلى أن الوزارة توفر العمالة من أجل إجراء الحفائر للاطمئنان علي أن الأرض ليس بها آثار ومن ثم يتم إجراءات الإخراج للأرض.
وبشأن إنشاء متاحف جديدة في مصر قال العنانى:" لن يتم فتح أى متاحف جديدة إلا بعد ترميمات المتاحف الحالية"، مؤكدا علي أن الحكومة المصرية لديها الضوابط الكاملة بشأن موسم الحج، وتم إجراء كافة الاجتماعات اللازمة والترتيبات، ولكن هذا كله متوقف علي إعلان السعودية وإخطار مصر بموسم الحج، وهو أمر لم يتم حتي الآن، قائلا: "لما السعودية تعلن موقفها بشأن موسم الحج، مصر ستعلن كافة إجراءاتها بشأن الموسم".
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