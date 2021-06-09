التنمية المحلية: اخترنا 856 موقعًا لتنفيذ مشروعات متوسطة وصغيرة للشباب

كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل مذكرة تفاهم بين وزارتي التنمية المحلية والشباب والرياضة، لدعم وتنمية وتطوير المبادرات القومية ذات الصلة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، موضحًا أن مبادرة إيجى ترك أحد المشروعات التي ستنفذ لدعم الشباب بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أن الوزارة تنفذ مجموعة من المشروعات من أساسها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث تم تجهيز المواقع التي سيتم فيها تنفيذ لمشروعات واختيار الشباب الذين لديهم دراسات فندقية وسياحية وأصحاب الحرف والمشروعات.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه سيتم تسهيل إصدار التراخيص لتلك المشروعات للشباب، وسهولة حصول الشباب على عربات خاصة بتلك المشروعات، موضحا أنه تم اختيار 856 موقع لتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واختيار الموقع الأنسب لتقديم الخدمة، وتنظيم هذه المسألة بحيث لا يوجد في الموقع الواحد أكثر من شخص يقدم نفس الخدمة.

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية: نعمل منذ 3 شهور للتجهيز لهذه المبادرة ونعمل كفريق عمل فنى في تنفيذ المبادرة على ارض الواقع، وسيعلن مواعيد الحصول على تراخيص وآلية التقديم.