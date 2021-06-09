/635304/يورو-2020-كل-ماتريد-معرفتة-عن-المباراة-الإفتتاحية-بين-تركيا-وإيطاليا

أعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم، عن حكم مباراة منتخب تركيا وإيطاليا، اللقاء الإفتتاحي لبطولة أمم أوروبا 2020، بتولية الهولندي داني ماكيلي، حكم أول، ويستعرض دوت الخليج القنوات الناقلة للمباراة الإفتتاحية للبطولة وموعد المباراة.

تنطلق صافرة بداية مباراة تركيا وإيطاليا، الجمعة المقبلة الموافق الحادي عشر من يونيو الجاري، وهي المباراة الإفتتاحية للبطولة، والتي يشهد علي اللقاء ملعب أوليمبيكو، وبتعليق صوتي وواصف للبطولة الجزائري حفيظ دراجي.

القنوات الناقلة للمباراة

تبث مباراة المنتخبين على شبكة قنوات "بي إن سبورت إتش دي وان وتو ماكس"، وبتعليق صوتي حفيظ دراجي، في الساعة التاسعة مساء.

وأضاف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الإضافات الجديدة في البطولة في الجانب التحكيمي، للوصول لأفضل نتيجة في تخطي الغلطات، في الساحة وتقنية الفار، بتعين حكم أول وهو داني ماكيلي، ويعاونة حكم مساعد أول، وحكم مساعد ثاني، وحكم رابع في حالة إصابة حكم الساحة، وحكم خامس في حالة إصابة أحد حكام المساعدين، وحكم لتقنية الفار، ويعاونة ثلاث مساعدين.