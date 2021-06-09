صور...مستقبل وطن يكرم  وزير السياحة والآثار خالد العناني  بحضور زعيم الأغلبية

/635306/صورمستقبل-وطن-يكرم- وزير-السياحة-والآثار-خالد-العناني- بحضور-زعيم-الأغلبية

كرمت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، مساء الأربعاء الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار وذلك عقب مشاركته بندوة الحزب " أبرز إنجازات وزارة السياحة والآثار والوضع السياحى الحالى" بحضور النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، والنائبة نورا علي ، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، والدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، أمين مساعد أمانة شئون السياحة والطيران بحزب مستقبل وطن، والنائب يحيي عيسوي، أمين التنظيم، والنائب أحمد الجندي أمين التثقيف والتدريب، وعدد من رموز نواب مجلسي الشيوخ والنواب بمقر الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن .

الندوة تضمنت فى بدايتها ترحيب النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار بمشاركته بندوة حزب مستقبل وطن، بمقر الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، قائلا:" نرحب بضيف عزيز علينا له من الإنجازات بقطاع السياحة ولو أردنا أن نتحدث فيها نحتاج لأيام كثيرة".

وقال زعيم الأغلبية:" كمواطن مصري نرحب بحضور الوزير خالد العناني بمستقبل وطن، وأود أن لا نختصر ما يحدث من إنجازات في قطاع السياحة في حدث أو اتنين أو ثلاثة مثل حدث نقل الموميات الذي شعر كل مواطن مصري بالفخر تجاهه...وأنا شخصيات شوفت هذا الحدث العظيم من الشارع وكان لائق بمصر والمصريين ..احنا عندنا كل يوم إنجاز في قطاع السياحة..والوزير الحالي نموذج رائع في أداء مهمته".

من جانبه رحب النائب أحمد الجندي، أمين التثقيف والتدريب بحزب مستقبل وطن، بالحضور، مؤكدا علي أنه لا يخفي علي أحد حجم الإنجازات التى تتم في قطاع السياحة والآثار في مصر خلال الفترة الأخيرة.