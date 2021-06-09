"معنديش واسطة"...كل ما حدث في لقاء وزير السياحة والآثار بندوة حزب مستقبل وطن «صور»

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شهد مقر الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، مساء الأربعاء، ندوة " أبرز إنجازات وزارة السياحة والآثار والوضع السياحى الحالى"، بحضور وزير السياحة خالد العناني، وبمشاركة النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية، والنائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، والدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، أمين مساعد أمانة شئون السياحة والطيران بحزب مستقبل وطن، والنائب يحيي عيسوى، أمين التنظيم، والنائب أحمد الجندي، أمين التثقيف والتدريب، وعدد من رموز نواب مجلسي الشيوخ والنواب بمقر الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن.

وفى بداية اللقاء رحب النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار بمشاركته بندوة حزب مستقبل وطن، بمقر الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، قائلا:" نرحب بضيف عزيز علينا له من الإنجازات بقطاع السياحة ولو أردنا أن نتحدث فيها نحتاج لأيام كثيرة".

زعيم الأغلبية: وزير السياحة نموذج رائع في أداء مهمته

وقال زعيم الأغلبية:" كمواطن مصري نرحب بحضور الوزير خالد العناني بمستقبل وطن، وأود أن لا نختصر ما يحدث من إنجازات في قطاع السياحة في حدث أو اتنين أو ثلاثة مثل حدث نقل الموميات، الذي شعر كل مواطن مصري بالفخر تجاهه، وأنا شخصيا شوفت هذا الحدث العظيم من الشارع، وكان لائق بمصر والمصريين، احنا عندنا كل يوم إنجاز في قطاع السياحة، والوزير الحالي نموذج رائع في أداء مهمته".

ومن جانبه رحب النائب أحمد الجندي، أمين التثقيف والتدريب بحزب مستقبل وطن بالحضور، مؤكدًا على أنه لا يخفي علي أحد حجم الإنجازات التى تتم في قطاع السياحة والآثار في مصر خلال الفترة الأخيرة.

رئيس سياحة النواب بندوة مستقبل وطن: كورونا تسببت في أعباء للقطاع والحكومة تعاطت بشكل جيد

وفى سياق متصل، قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن مصر تشهد طفرة إنمائية كبيرة خلال الفترة الأخيرة علي كافة المستويات، ولو أتيحت الفرصة للحديث بشأنها سنحتاج لندوات كثيرة.

وأكدت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، علي أن هذه الطفرة تتماس بشكل مباشر مع قطاع السياحة، حيث الدولة المصرية تعد مقصد سياحي عالمي لما بها من تنوع كبير سياحيا وآثريا، ولكن الوضع تأثير كثيرا بعد كورونا وما تبعها من إشكاليات ذات علاقة بالطيران ووقفه، مشيرة إلي أن هذا القطاع كثيف العمالة وأحد ركائز الدخل القومي لمصر ولكن بعد كورونا أصبح القطاع يئن من كثرة الأعباء والعديد من المشاكل التى يتم التغلب عليها بالتعاون والتنسيق بين الحكومة والبرلمان.

ولفتت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إلي أن الحكومة تعاطت بشكل جيد مع الأزمة وغيرت الخطط والاستراتيجيات لتلافي الآثار السلبية ووضع حلول علي أرض الواقع لمواجهة كل الإشكاليات والتأثيرات السلبية.

هشام زعزوع: هناك إشادة دولية بموكب نقل الموميات

ومن جانبه، قال هشام زعزوع، أمين السياحة بحزب مستقبل وطن، إن هناك إشادة دولية كبيرة بموكب نقل المومياوات، وسنشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة، متمنيا أن يكون هناك إحصائية بشأن الأماكن السياحية وتلقى العاملين بالقطاع لقاح كورونا، وأن المناطق ليست جميعها سواء من حيث الإصابة، حيث يوجد أماكن بها صفر إصابة واخرى إصابات متوسطة، واخرى عالية، وهذا يتطلب إحصائيات دقيقة لعدم وضعنا فى القائمة الحمراء.

وزير السياحة والآثار بندوة مستقبل وطن: هنعمل قانون للتاريخ

وقال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أن العاملين فى قطاع السياحة والآثار موجدين في كل بيت مصري، ولدينا نحو 2مليون عامل في هذا القطاع الذي يعني الكثير للدولة المصرية حيث السياحة تعني جزء كبير من الدخل القومي والعملة الصعبة، بجانب الآثار التى تمثل أغلي ما نملك. قائلا:" العاملين في السياحة والآثار موجدين في كل بيت مصر وتعدادهم يصل لـ2مليون".

واستعرض وزير السياحة، خالد العناني، تاريخ وزارة السياحة والآثار، مؤكدا على أن الوزارة أنشئت منذ1964، تضم قطاع السياحة والآثار، حتى عام 1966 وتم فصل كل منهم حتى تم الإعادة مرة أخري في ديسمبر 2019، وذلك بوازع التكامل ما بين القطاعين وكل منهم يكمل الآخر، مستعرضا كافة القطاعات بالوزارة وتركيبته وجهودها خلال الفترة الأخيرة خاصة في أعمال الدمج للقطاعات.

وزير السياحة: وضعنا استراتيجية للعمل فى ضوء التكامل بين القطاعين

ولفت وزير السياحة والآثار إلي أن الوزارة عملت علي وضع استراتيجية للعمل في ضوء التكامل بين القطاعين، تضمنت البيئة التشريعية، حيث تعديل قانون الآثار مرتين تضمن تغليط العقوبة ومحاربة الحفر خلسة ومواجهة الظواهر السلبية بقطاع السياحة والآثار، بجانب إنشاء هيئة المتحف المصري وهيئة الحضارة، وقانون بوابة العمرة وقانون صندوق السياحة والآثار، من أجل تعظيم الموارد، وأيضا قانون المنشأت الفندقية والسياحية للتسهيل علي المستثمرين لإنهاء التراخيص وسيتم الانتهاء منه قريبا.

بالإضافة إلى قانون الغرف السياحية وتنظيم الاتحاد والذي لم يتم تعديله. وأكد علي أن البيئة التشريعية ستضم أيضا قانون صندوق دعم العاملين فى القطاع السياحي فى وقت الأزمات، حيث من المنتظر أن سيكون له العديد من المزايا لصالح العمالة وسيكون بمساهمة أصحاب القطاع الخاص والحكومة أيضا، مضيفًا:" سيكون قانون للتاريخ ونطمن الناس من خلاله من أجل تحفيز المواطنين علي الترخيص السياحي".

وزير السياحة: مش هستحمل حد يلمس شعره من سائح في مصر

وقال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن أعداد السائحين في مصر وصل لـ 13 مليون سائح 2019، والآن خلال أول 5شهور في بداية العام الجاري 2021 وصلت لنحو 2مليون سائح بنحو 40%من نسبة 2019 أي نحو 400 ألف شهريا، مشيرًا إلي أن هذه النسبة جيدة مقارنة بالأسواق المحيطة.

تحذير حاد من وزير السياحة

وأكد وزير الآثار علي أن الإيرادات في القطاع السياحي تقول دائما بأن المليون سائح يُدخل للدولة المصرية مليار جنيه بمعني الـ13مليون سائح يدخل لمصر 13مليار جنية، مؤكدا علي أن الدولة المصرية تتعمل بحسم وردع بشأن الأمن والصحة في التعامل مع السائحين، ولا تقبل بأي تهاون في هذين الملفين خاصة في ضوء أزمة كورونا، مضيفًا:" مش هستحمل حد يلمس شعره من سائح في مصر.. الفندق اللي هيقصر هقفله ومش هسمح بشكوي غير بكورونا.. الأمن والصحة خط حاسم للدولة المصرية فى التعامل مع السائحين".

ولفت وزير السياحة والآثار، إلي أن الآمال كبيرة علي السوق العربية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا على توافر رؤى كبيرة بشأن استفادة السوق المصري من ذلك.

وزير السياحة: تعاقدنا مع شركة إنجليزي لعمل استراتيجية إعلامية

وكشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عن تعاقد الوزارة مع شركة كندية إنجليزية لإعداد استراتيجية إعلامية للدعاية السياحية المصرية فى جميع دول العالم، مؤكدا علي أن سيتم استلام هذه الاستراتيجية في الأول من يوليو المقبل.

وأكد علي أن هذه الاستراتيجية لها مؤشر جيد بشأن الدعاية السياحية للدولة المصرية، مؤكدا علي أن اللجنة الوزارية للسياحة والآثار وافقت علي تطبيق هذه الاستراتيجية من خلال حملة ترويجية دولية للسياحة لمدة 3سنوات بتكلفة 30 مليون دولار في العام الواحد بواقع 90مليون دولار. الجلاليب في الأقصر هي اللي رجت العالم فى الاكتشافات الآثرية.

كما تحدث الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار بشأن أوضاع القطاع الآثري في مصر منذ توليه المسؤولية في الحكومة بمارس 2016، مشيرا إلي أن دخل القطاع كان قليل للغاية ومن ثم تم وضع خطة للتطوير ورفع الأسعار، بما يخدم عملية التطوير، حيث وصلنا بدخل نحو 250 مليون جنيه، إلا أننا اصطدمنا بكورونا بعد ذلك، وأصبحنا الآن بنستلف المرتبات من وزير المالية، والدخل يصل لنحو 45مليون جنيه.

ولفت إلي أنه رغم ذلك إلا أن الحكومة اجتهدت في عمل فعاليات آثرية جديدة وافتتاح العديد من الاكتشافات الآثرية علي مدار الفترة الماضية، حيث استعرض بجانب ذلك العديد من فعاليات الافتتاحات الآثرية بمختلف المحافظات المصرية، فقد تضمنت العروض العديد من الصور للعاملين الذين شاركوا فى الافتتاحات والاكتشافات الآثرية المختلفة والتي تضمنت العديد منهم مرتديا الجلباب.

وقال وزير السياحة خالد العنانى:" الجلاليب في الأقصرهي اللي رجت العالم فى الاكتشافات الآثرية وشرف لي أن أكون منهم".

وزير السياحة يكشف سر طلب الرئيس السيسي بتأجيل موكب المومويات الملكية

وكشف وزير السياحة والآثار خالد العناني، سر طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل موكب المومويات الملكية بعد عرض خطة النقل من جانبه علي الرئيس، وذلك من أجل تطوير منطقة بحيرة عين الصيره بجوار متحف الحضارة، حيث رأي الرئيس السيسي أنه لا يجوز أن يتم نقل المومويات فى ظل وضع البحيرة المجاور لمتحف الحضارة في حالتها السابقة للتطوير والتى كانت سيئة وليست علي المستوي المطلوب.

وزير السياحة: تم التوافق على تطوير عين الصيرة

ولفت وزير السياحة إلي أنه تم التوافق علي أن يتم تطوير منطقة عين الصيرة، بجانب منطقة ميدان التحرير، وجميع مؤسسات الدولة المصرية تعاونت من أجل ظهور هذا المشهد العالمي الذي جمع المصريين أكثر من فترة وصولنا لكأس العالم.

وزير السياحة: بذاكر قبل كل لقاء مع الرئيس السيسي وبردوا الأسئلة بتيجي من بره المنهج

وقال وزير السياحة والآثار خالد العناني، إن كل ما يحدث من إنجازات وتطوير بقطاعي السياحة والآثار بتوجيه واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمويل مباشر من الدولة المصرية دون أن تدفع وزارة السياحة والآثار أي مليم فيها قائلا:"كل إنجازات قطاع السياحة والآثار بتوجيه مباشر من الرئيس السيسي ووزارة السياحة والآثار لم تدفع مليما في تمويلها".

ولفت وزير السياحة والآثار إلي أنه في اللقاءات المستمرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي يفاجأ بكم المشروعات التى يعرضها الرئيس السيسي عليها ويوجه له العديد من الأسئلة بشأنها، مضيفًا:" بذاكر قبل كل لقاء مع الرئيس السيسي وبردوا الأسئلة بتيجي من بره المنهج".

وأكد علي أنه رغم كل هذه الجهود لا يعني أن "الوضع تمام"، لأننا لا يزال أمامنا الكثير بشأن متحاف متوقفة منها ما هو في المنيا والإسكندرية وبورسعيد وبني سويف، مشيرا إلي أن ما حدث أولويات ولكن لا يزال العمل قائم من أجل الأفضل فى قطاعي السياحة والآثار.

وزير السياحة: لن نفتتح المتحف المصري الكبير إلا في هذه الحالة

قال وزير السياحة والآثار خالد العناني، إنه لن يتم افتتاح المتحف المصري الكبير إلا بتوافر الظروف المناسبة فى أن يشارك الرؤوساء والملوك بمختلف دول العالم فى هذا الحدث المنتظر، مؤكدا علي أنه سيتم إنهاء كافة الإجراءات الخاصة به ولن يتم الافتتاح إلا بتوافر الظروف المناسبة.

ولفت العناني إلي أن قاعات المتحف المصري الكبير محظور الدخول فيها إلا بعد الافتتاح المنتظر قائلا:" أي حد بيطلب يخش قاعات المتحف المصري الكبير أو يتصور فيها بيتم الإعتذار لها لحين الافتتاح".

وزير السياحة: أنا جيت وزير آثار وسني 45 سنة من غير واسطة

وردا على تساؤلات النواب، قال وزير السياحة والآثار، خالد العناني، إن هناك العديد من الإشكاليات والمشاكل التى يتحدث بشأنها نواب البرلمان وحلولها ليست في يده خاصة أنها تكون متماسة مع وزارات أخري، مثل الأوقاف والري مثل المساجد والقناطر.

وأكد العناني، علي أن حل هذه الإشكاليات كان بإنشاء اللجنة الوزارية السياحية بأن يجلس جميع الوزراء معا ويتم حل الإشكاليات، وهو ما يتم تنفيذه خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلي أنه يتم العمل أيضا علي عمل قانون يمنع التعامل من قبل أي جهة حكومية مع المستثمر السياحي إلا بالتنسيق مع وزارة السياحة لمنع كافة التداخلات والتشابكات، ويتم مراجعة هذا القانون من جميع الوزارات الآن.

وقال وزير السياحة، خالد العنانى:" احنا قررنا نشتغل ونضع حلول..وأنا بالمناسبة بشتغل بأيدي ومش بحب أقعد فى المكتب ...أنا جاي وزير آثار وأنا عندي 45 سنة ومكنش عندي واسطة وأبويا من الشرقية وملناش حد..وأنا مش آثري خريج سياحة وفنادق وفيه مواقع آثرية معرفشي اسمها".

وأبدي الوزير تعجبه من تكرار مصطح وضع محافظات بعينها علي الخريطة السياحية، مؤكدا علي أنه الدولة ليس لها علاقة بالخريطة السياحية والمعني بذلك شركات السياحة ومنظمي الرحلات فقط ، مؤكدا علي أن الخريطة هو ما يتحكم فيها شركات السياحة، مشيرا إلي أن تسجيل الآثار ليست بالهولة المتخلية من قبل المواطنين.

وأكد أيضا علي أن محافظة الإسكندرية من المحافظات التى شهد ضخ الملايين لدعم القطاع السياحي بها، مشيرا إلي أن وزير متعب ويلف كثيرا ويعرف جميع الأماكن قائلا:"بأدخل كل شارع وحاره "، مشيرا إلي أن شبكة الطرق تدعم القطاع السياحي والتى وصلت لـ7آلاف كيلوا طرق، ومن ثم لابد من العمل الطرق الداخلية قائلا:" أنا دخلت دير المحرق جسمي أشعر والدير محتاج شغل كتير وبيحصل دلوقتي العمل علي ذلك سياحيا".

وزير السياحة: لا يوجد لدينا إشكالية وتوجد ضوابط منصوص عليها

وبشأن مشاكل النواب مع أراضي الآثار قال الوزير:"لا يوجد لدينا إشكالية وتوجد ضوابط وإجراءات منصوص عليها في التعاون بهذا الملف"، مشيرا إلي أن الوزارة توفر العمالة من أجل إجراء الحفاير للإطمئنان علي أن الأرض ليس بها آثار ومن ثم يتم إجراءات الإخراج للأرض قائلا:" بنسرع إجراءات في هذا الملف ومش بنجامل". وبشأن تطوير الحمامات في المناطق الآثرية

وقال وزير السياحة:" عندما توليت مسئولية وزارة الآثار جاء لي رجل أعمال وتحدث معي بشأن تطوير جميع الحمامات بشرط وضع اللوجو الخاص بالسيرامك الخاص به عليها إلا أنه تم الرفض بسبب عدم القانونية...وبعد ذلك تم التعديل من أجل مشاركة القطاع الخاص".

وأشار وزير السياحة إلي أنه لأول مرة فى مصر سيتم إسناد الخدمات بالمتحف المصري الكبير لشركة حسن علام من منطلق دخول القطاع الخاص بالمنظومة، وأن يكون دور وزارة السياحة والآثار الحفاظ علي الآثار وترميمها.

كما كرمت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار وذلك عقب مشاركته بندوة الحزب " أبرز إنجازات وزارة السياحة والآثار والوضع السياحى الحالى.

وبشأن أنشاء متاحف جديدة في مصر قال:" لن يتم فتح أي متاحف جديدة إلا بعد إنجاز ترميمات المتاحف الحالية"، مؤكدا علي أن الحكومة المصرية لديها الضوابط الكاملة بشأن موسم الحج وتم إجراء كافة الاجتماعات اللازمة والترتيبات ولكن هذا كله متوقف علي إعلان السعودية وإخطار مصر بموسم الحج، وهو أمر لم يتم حتي الآن قائلا:"لما السعودية تعلن موقفها بشأن موسم الحجم مصر ستعلن كافة إجراءاتها بشأن الموسم".