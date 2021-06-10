سفارة فلسطين تشكر جموع الفنانين والمثقفين المصريين لمواقفهم الداعمة

جدة - نرمين السيد - وجهت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، الشكر والتقدير باسم الشعب الفلسطينى لجموع الفنانين المصريين والمثقفين والشخصيات العامة، والنقابات الفنية والمهنية كافة، ممثلة برئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية المخرج عمر عبد العزيز، ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى، ونقيب الموسيقيين الفنان هانى شاكر، ونقيب المهن السينمائية مسعد فودة، لموقفهم الوطنى المشرف والمناصر للقضية الفلسطينية دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة كل فى مكانه ومنصبه، سواء عبر قلمه أو شاشته أو صوته.





وأوضحت السفارة، فى بيان صحفى، أن كل صوت حر من فنانى مصر وصل ببصمته إلى ضمائر أحرار العالم بمناصرته عدالة القضية الفلسطينية، وسطر موقفا وطنيا امتدادًا لدور المثقفين والفنانين المصريين الذين تواجدوا مع الثورة الفلسطينية فى محطاتها الصعبة فى بيروت والجزائر واليمن وحتى الوصول إلى أرض الوطن، وتوّجت تلك المواقف التاريخية بدعم حقوق الشعب الفلسطينى فى الذود عن أرضه فى حى الشيخ جراح والقدس والضفة الغربية، ونبذ العدوان الغاشم على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة. وأوضحت السفارة، أن فنانى مصر أنتجوا وساهموا فى توزيع أغان وأفلام تدعم صمود الفلسطينيين وتستنهض الضمائر للاصطفاف مع قيم العدالة والحرية فى فلسطين وتسلط الضوء على محاولات الاحتلال اقتلاع الفلسطينى من أرضه وفرض واقع جديد، كما ساهموا عبر منابرهم الإعلامية المختلفة فى نشر وترسيخ الرواية الفلسطينية. وقالت السفارة، إن مواقف المثقفين المصريين المشرفة تتسق والدور المصرى المعلن عبر المستويات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والشعبية كافة، بدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينى المشروعة بنيل حريته وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

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