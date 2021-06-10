وزير الاتصالات: تضاعف صادرات مصر الرقمية ووصولها ل4.1 مليار دولار

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الرقمنة وبناء مصر الرقمية أصبح قاسما مشتركا للتطوير فى كل قطاعات الدولة، وأنه لا يمكن أن يكون هناك تطوير حقيقى لأى قطاع من قطاعات الدولة دون الاستعانة بالرقمنة وتكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وأضاف وزير الاتصالات، فى تصريحات لبرنامج "المواجهة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أن الوزارة تقوم بمساعدة كل قطاعات الدولة فى رقمنة أدائها، خاصة أن القيادة السياسية وراء هذا الإدراك وهذه النقلة. وأشار الوزير، إلى أن مصر قبل 4 سنوات كانت تصدر خدمات رقمية بقيمة 1,5 مليار دولار، موضحا أن صادرات مصر الرقمية اليوم وصلت إلى 4,1 مليار دولار بنسبة نمو 3 أضعاف، لافتا إلى أن الصادرات الرقمية تتمثل فى خدمات رقمية وبرامج وخدمات تصميم إلكترونى، موضحا أن هناك 100 دولة نصدر لها خدمات رقمية من خدمات اتصال صوتى مرورا بالبرمجة وصولا إلى خدمات عالية القيمة مثل التصدير الإلكترونى والبرامج المدمجة.

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