اغتنم الفرصة مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% والشروط الواجب توافرها في المستفيدين

منذ أن أعلن عن إطلاق العديد من المبادرات في مصر، من أهمها مبادرة التمويل العقاري الجديدة التي أوضحت من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي، إنه يتم التقديم على التمويل بفائدة سنوية تصل إلى 3% خلال الأسبوع الجاري على أن تبدأ البنوك تنفيذها عقب تلقيهم تعليمات وشروط المبادرة بالتعاون مع صندوق التمويل العقاري، بحسب ما قالته مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي وضمان للتمويل العقاري في تصريحات إعلامية سابقة، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي البنك المركزي في شهر مارس الماضي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%، وأعلن البنك المركزي على لسان جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، في تصريحات سابقة تخصيص 100 مليار جنيه كشريحة أولى للمبادرة الرئاسية التمويل العقاري بفائدة سنوية 3% متناقصة لأول مرة في تاريخ الجهاز المصرفي.

ونذكر من خلال هذا المقال أن التمويل يمكن الاستفادة منه من خلال الفئات الآتي (محدودي الدخل ومتوسط الدخل)، على أن يتوافر بهم شروط مبادرة التمويل العقاري المدعمة مثل الموظفين بالقطاع العام والخاص، وقد أضاف إلى هذه الفئات أصحاب المهن الحرة والحرفيين (ترزي، سباك، كهربائي وخلافه) وأصحاب الهمم (الحالات الخاصة) التقدم باوراقه للحصول على وحدة سكنية بتمويل عقاري مدعوم من الدولة وبفائدة بسيطة ، وحددت المبادرة الجديدة قيمة الحد الأقصى للوحدة السكنية للأعزب في شريحة متوسطي الدخل عند 1.1 مليون جنيه، أما المتزوج من متوسطي الدخل يتراوح الحد الأقصى بين أكثر من 1.1 مليون جنيه إلى 1.4 مليون جنيه، بحسب مصادر مصرفية ، وقالت المصادر إن قيمة الوحدة السكنية لشريحة محدودي الدخل ستترك لصندوق التمويل العقاري ليحسبها هو.

الشروط الواجب توافرها في أي مواطن للحصول على وحدة سكنية في مبادرة التمويل العقاري من البنوك:

هناك عدة شروط يجب ان تتوفر لطالبي الحصول على وحدة سكنية ومن خلال مقالنا هذا سوف نعرض لكم الشروط وهي كالتالي: