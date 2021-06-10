نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اغتنم الفرصة مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% والشروط الواجب توافرها في المستفيدين في المقال التالي
الفئات المستحقة وتنبطبق عليهم شروط مبادرة التمويل العقاري:
ونذكر من خلال هذا المقال أن التمويل يمكن الاستفادة منه من خلال الفئات الآتي (محدودي الدخل ومتوسط الدخل)، على أن يتوافر بهم شروط مبادرة التمويل العقاري المدعمة مثل الموظفين بالقطاع العام والخاص، وقد أضاف إلى هذه الفئات أصحاب المهن الحرة والحرفيين (ترزي، سباك، كهربائي وخلافه) وأصحاب الهمم (الحالات الخاصة) التقدم باوراقه للحصول على وحدة سكنية بتمويل عقاري مدعوم من الدولة وبفائدة بسيطة ، وحددت المبادرة الجديدة قيمة الحد الأقصى للوحدة السكنية للأعزب في شريحة متوسطي الدخل عند 1.1 مليون جنيه، أما المتزوج من متوسطي الدخل يتراوح الحد الأقصى بين أكثر من 1.1 مليون جنيه إلى 1.4 مليون جنيه، بحسب مصادر مصرفية ، وقالت المصادر إن قيمة الوحدة السكنية لشريحة محدودي الدخل ستترك لصندوق التمويل العقاري ليحسبها هو.
الشروط الواجب توافرها في أي مواطن للحصول على وحدة سكنية في مبادرة التمويل العقاري من البنوك:
هناك عدة شروط يجب ان تتوفر لطالبي الحصول على وحدة سكنية ومن خلال مقالنا هذا سوف نعرض لكم الشروط وهي كالتالي:
- أن يكون مصريًا الجنسية.
- يحق لأي عميل أو زوجته شاملة (الأولاد القصر) الاستفادة من المبادرة للوحدة السكنية.
- عدم استفادة العميل أو زوجته من مبادرات التمويل العقاري السابقة بالحصول على وحدة مدعمة.
- لا يتجاوز عمر العميل تحت 60 عاما سن المعاش المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 في نهاية مدة سداد القرض.
- استفادة المعاشات أو المستفيدين من المعاشات (الابنة أو الزوجة) من المبادرة بشرط ألا يتجاوز عمرها 75 عاما عند سداد آخر قسط من القرض مع تحويل المعاش على الجهة الممولة.
- يشترط سداد العميل الأعزب من متوسطي الدخل 15% كمقدمة مدفوعة من إجمالي ثمن الوحدة السكنية، أما المتزوج يلتزم بسداد 20% مقدمة من اجمالي ثمن الوحدة السكنية، فيما يسدد أصحاب المعاشات 40% كمقدمة من إجمالي ثمن الوحدة السكنية.
- لا يكون العميل حاصلًا على قروض من البنوك تجاوزت 40% من إجمالي دخله الشهري، ويشترط أن يكفي راتبه لسداد القسط.
- تعتمد البنوك وجود دخل إضافي للعميل بجانب دخلة الأساسي حتى يتثنى له قدرته على سداد القسط.
- لا يكون العميل مسجلًا في قائمة آي سكور الشركة المصرية للاستعلام الائتماني كعميل متعثر
- يشترط حسن السمعة والسلوك.
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