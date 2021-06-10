/635309/الزمالك-نعمل-على-دفع-مستحقات-لاعبي-النادي-وحل-الأزمة-المادية

قررت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، صرف جميع المستحقات المتأخرة للاعبي فريق اليد اليوم الأربعاء الموافق التاسع من يونيو الجاري، ويستعرض دوت الخليج كافة الأحداث الحصرية في عالم كرة القدم.

وأكد لجنة الزمالك المؤقتة برئاسة حسين لبيب، حسب ما نشره الموقع الرسمي للنادي، وقد تسلم اللاعبون كافة المستحقات وكانت عبارة عن جزء من المستحقات المتأخرة عن الموسم قبل الماضي، بالإضافة إلى مقدم العقود عن الموسم الماضي، والدفعة الأخيرة من قيمة العقود عن نفس الموسم بخلاف راتب أربعة أشهر متأخرة.

في حين بدأ خالد فتحي المكلف من قبل إدارة نادي الزمالك بالتفاوض مع اللاعبين المنتهية عقودهم من أجل تجديد تعاقدهم مع النادي في الفترة الحالية، بالإضافة إلى التفاوض مع بعض الصفقات الجديدة.

قرار حسين لبيب عن تجديد لاعبي الفريق

وكان الكابتن حسين لبيب رئيس النادي قد رفض التفاوض مع أي لاعب للتجديد إلا بعد سداد كافة المستحقات المتأخرة للاعبين في الفترة الحالية، ولم يتم االتعليق منه على أزمة تجديد فرجاني ساسي، أو الجزيري.

ومن جانب آخر أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بأن الجهاز الفني اتفق مع الإدارة الحالية للنادي برئاسة الكابتن حسين لبيب على التفاوض مع اللاعبين الذين تنتهي عقودهم الموسم المقبل في الفترة الحالية ومن ضمنهم المغربي أشرف بن شرقي لحسم ملف تجديد عقودهم من الآن.

تعليق كارتيرون على قرار اللجنة

وأوضح كارتيرون في تصريحات نشرها الموقع الرسمي أنه لابد من تواجد الاستقرار وصرف رواتب اللاعبين بانتظام، وشدد على أن الإدارة والجهاز الفني يسعون للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، واذا كان هناك دعم فلابد أن يكون بنفس مستوى اللاعبين الحاليين أو أفضل.

وشدد على أنه خرج من الاجتماع الأخير مع رئيس اللجنة الكابتن حسين لبيب بأن هناك رغبة فعلية من اللجنة على ضرورة تحقيق الاستقرار المادي خلال الفترة المقبلة مع أهمية الاستمرار في دعم الفريق بما يتناسب مع قيمة نادي الزمالك حيث أنه لن يتم ضم أي لاعب يقل مستواه عن اللاعبين الحاليين مع الفريق.