/635310/خاص-ننفرد-بنشر-عقد-فرجاني-ساسي-مع-الزمالك-قبل-رحيله

توصل دوت الخليج لنسخة من عقد فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بعد أن تاكد بشكل شبه رسمي رحيله عن القلعة البيضاء.

صورة عقد فرجاني ساسي

وحصل دوت الخليج على نسخة من عقد اللاعب التونسي فرجاني ساسي قبل أيام قليلة من مغادرة اللاعب لصفوف القلعة البيضاء خاصة بعد التوتية التي أثار بها الجدل صباح اليوم.

يذكر أن فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أكد أنه سعيد بمشواره مع القلعة البيضاء وانه بصدد الإعلان عن كافة الحقائق خلال الساعات القادمة .

وقال عبر تويتر: "بكل فخر اعتز بالفترة الاهم فى حياتى مع نادى الزمالك ويعلم الله انى اخلصت بذمة وامانه لهذا الكيان داخل وخارج الملعب ويبقى جمهور الزمالك العظيم الداعم الحقيقى لى فى كل المحطات”.

فرجاني ساسي يعلق على رحيله من الزمالك

وتابع ساسي : “الخير فيما اختاره الله أيدٍ مطوية و قريبا سوف اوضح كل الحقائق” !! وكشف المصدر لـ دوت الخليج : " أتفقنا مع اللاعب على إستمراره داخل صفوف القلعة البيضاء حتى نهاية بطولة الدوري الممتاز والتي يحتل الفريق الأول صدارته بفارق نقاط عن الأهلي وصيف البطولة في ظل حرص إدارة القلعة البيضاء على حصد اللقب الغائب منذ 2014".

وتابع: " الإتفاق نص على إستكمال اللاعب بطولة الدوري الممتاز ثم بعدها ينتقل لأحد الأندية القطرية بداية من موسم الإنتقالات القادمة ، ولا توجد نية لدى اللاعب في الإستمرار بتونس عقب التوقف الدولي ".