/635311/خالد-الغندور-لا-يمكن-أن-نلوم-ساسي-على-قراره

أكد خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، أن فرجاني ساسي أعلن عن رحيله عن النادى الأبيض من خلال السوشيال ميديا، حيث وجه رسالته إلى جمهور الزمالك الذى يعد جمهورا عاطفيا، ولا يقلق ساسى سوى علاقته بالجمهور الأبيض قائلا: "الشىء اللى قلق ساسى هو علاقته بجمهور الزمالك".

وأضاف الغندور خلال برنامج زملكاوى الذى يقدمه عبر قناة الزمالك، أن كارتيرون تواصل مع اللاعب فأخبره الأخير أنه مصاب ويحتاج إلى العلاج مدة 10 أيام، دون التطرق إلى أى تفاصيل أخرى، ويستعرض دوت الخليج أخر التطورات في رحيل ساسي.

وأشار الغندور إلى أن ساسى اختار طريقه والنادي الذى سيلعب له خلال الفترة المقبلة، وسيظل جمهور الزمالك يتذكره وسيترك علامة فى قلوب كل زملكاوى.

وقال الغندور إن الزمالك هو الذى أظهر قدرات ساسى وهى عادة القلعة البيضاء مع اللاعبين، خاصة أن ساسى كان جيدا إلى حد ما فى الترجى، قائلا: "الزمالك هو الفاترينة اللى أظهرت ساسى".

وأشار خالد إلى أنه لا يمكن أن نلوم ساسى على قراره، خاصة أنه أخلص للفريق وتحمل تأخر المستحقات، وكان من الممكن أن يجدد تعاقده فى عهد مرتضى منصور أو لجنة عماد عبد العزيز، لكن اللجنة الحالية لم تجلس معه فى ظل ضغط المباريات، مضيفا أن ساسى لن يقدر أى نادٍ فى العالم على ضمه ومنحه ما يريده.

وتطرق الغندور إلى أن مصطفى محمد مقارنة بساسى من حيث السن وحصوله على أفضل لاعب في أفريقيا يتقاضى من جالاتا سراى على 400 ألف دولار فقط.