دوت الخليج يكشف السبب وراء تغريم الزمالك مليون و400 ألف لـ باتشيكو

/635312/تحيا-مصر-يكشف-السبب-وراء-تغريم-الزمالك-مليون-و400-ألف-لـ-باتشيكو

يبدو أن ملف الأزمات في الزمالك لا ينتهي ، وبعد مشكلة رحيل فرجاني ساسي عن الفريق الأول لكرة القدم بالفارس الأبيض فجر مراسل دوت الخليج أزمة جديدة داخل القلعة البيضاء ، وهي تورط الفارس الأبيض في مبلغ مستحق يقدر بإجمالي 5 ملايين دولار.

سبب توقيع عقوبة على الزمالك

ويحتاج الزمالك في شهر يوليو بمبالغ تصل لحوالي 5 مليون دولار ، وتواصل مسئولي النادي الأبيض مع سلفادرو في إيطاليا من أجل التوصل لحل وسطي في أزمة المستحقات سواء بالتقسيط أو التأجيل.

وأفاد مراسل دوت الخليج أن السبب وراء توقيع غرامة على الزمالك هي من تسبب بها مسئولي الفارس الأبيض ، بعدما رفض مجلس إدارة الفريق نزول البرتغالي باتشيكو تدريبات الفريق.

وأرسل باتشيكو فاكس لمجلس إدارة النادي الزمالك يخطر فيه الإدارة بأن التدريبات في تمام الرابعة من عصر اليوم التالي، لكن رفض مسئولي القلعة البيضاء نزول المدرب التدريبات وهو الأمر الذي أعتمد عليها البرتغالي في الحصول على حكم بمليون و 400 ألف جينة.

وعلم دوت الخليج أن التونسي فرجاني ساسي طلب من كارتيرون منحه أجازة لمدة 10 أيام بسبب الإصابة ، ولقى طلب اللاعب الموافقة من جانب المدير الفني للقلعة البيضاء.