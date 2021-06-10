/635314/عبدالناصر-زيدان-الجمهورية-الجديدة-لمصر-ستكون-أقوى-برئاسة-السيسي

أكد عبدالناصر زيدان المشرف العام على قطاع الرياضة في موقع دوت الخليج أن الجمهورية الجديدة التي تنتظرها مصر بقيادة عبدالفتاح السيسي هي حلم لكل مصري.

وقال عبدالناصر زيدان : " نادي زد هو تجربة رياضية مميزة ، واستطاعت قلب الطاولة في الساحة الرياضية رأسا على عقب ".

وتابع عبدالناصر زيدان: " مصر القادمة مختلفة عن مثر الماضية ، الجمهورية الجديدة التي يحلم بها أي مواطن تحلق بهم في عنان السماء ، الجمهورية الجديدة ليست خيال بل اصبحت في الواقع بفضل الله ثم الرئيس عبدالفتاح السيسي المؤمن بأن مصر لابد أن تكون في عليين ".

ماذا تعرف عن الجمهورية الجديد ؟

وواصل : " الجمهورية الجديدة ليس العاصمة الجديدة أو الحفاظ على المياه أو المصانع التي نراها في كل يوم جديد أو المشروعات التي يراها الجميع ، أنما الجمهورية الجديدة هي مصر التي يحلم بها زعيم مع شعب عظيم قادر على تحقيق أماله".

وأستكمل:" الجمهورية الجديدة هي المليون ونصف فدان ، الجمهورية الجديدة أن ترى جيشا رشيدا يحمي الأراضي في البر والبحر والجو ، الجمهورية الجديدة هي حدود نخاف عليه ونحافظ عليها ، وحسن الجيرة مع الأشقاء ". واختتم: " الجمهورية الجديدة هي حلم كبير نحلم بها حتى تصبح مصر الأم الحاضنة لكل الدول ، وهي التي نسعى للحفاظ على مقدراتها للوصول لأبعد الحدود".