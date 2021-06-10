النائب أحمد دياب:رغبة الرئيس في تمكين الشباب وراء تواجد عدد كبير من الوجوه الجديدة بالحياة السياسية

/635315/النائب-أحمد-ديابرغبة-الرئيس-في-تمكين-الشباب-وراء-تواجد-عدد-كبير-من-الوجوه-الجديدة-بالحياة-السياسية

أكد النائب أحمد دياب في ندوة رياضة بتحيا مصر مع الإعلامي عبد الناصر زيدان، ان هناك العديد من التطورات الرياضية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطة الدولة في الفترة القادمة في تطوير الرياضة؟

قال أحمد دياب:" الحقيقة أنا بتشرف بتجربة خوض الإنتخابات ، ووجودي في الحياة النيابية هو وجود للشباب ، وفي حالة عدم تواجد تمكين للشباب لم نكن لنظهر بتلك القوة ، وهنا أتوجه بالشكر للرئيس السيسي على منح الشباب فرصة لتواجد الشباب في الحياة السياسية".

وتابع :"ثاني معاني الشكر هي لحزب مستقبل وطن ، التي يعملون دائما على رفعة الوطن مثلما هو اللوجو الخاص بهم وهي " نعمل من أجل الوطن" ، أتقدم بالشكر لجميع قيادات الحزب ".

وواصل: " الحزب عمل على التعايش مع الناس في الشارع وهذا لقى ترحاب كبير من جانب الجماهير، النسخة الماضية هى أول رة بالنسبة لي في خوض تجربة الحياة النيابية ، لكنها تجربة مختلفة وفريدة ، لكن دورنا أن نكون على قدر المسئولية لإفادة الوطن في كافة مناحي الحياة على رأسها الرياضة ".

الإنجازات الرياضية في مصر

يأتي هذا في ظل استضافة موقع «دوت الخليج» في الحادية عشر من مساء اليوم ، ندوة حوارية هامة يحل فيها النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ضيفا على الإعلامي عبدالناصر زيدان رئيس قطاع الرياضة بالموقع، وبحضور الكاتب الصحفي عمرو الديب رئيس تحرير دوت الخليج.

وتدور الندوة حول الإنجازات التي تحققت في مجال الرياضة بشكل عام في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والخطط الجديدة التي تنظمها لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ومناقشة كافة القضايا التي تهم الوسط الرياضي المصري، بالإضافة إلى عدد من الملفات والأسرار التي تذاع لأول مرة.

أحمد دياب في ضيافة دوت الخليج يأتي هذا اللقاء في إطار حرص موقع دوت الخليج الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي عمرو الديب، على إستضافة رموز الساحة السياسية والرياضية والبرلمانية، ضمن دوره المجتمعي في متابعة القضايا المثارة في الشارع المصري، وتناول ما يجول فى الساحة العامة وما يتصل بالمواطنين بشكل رئيسي.