أحمد دياب: «الخناقات» في الوسط الرياضي مجرد ظاهرة.. والقانون فوق الجميع

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مصر أبهرت العالم في تنظيم البطولات الكبرى رغم جائحة كورونا..

أكد النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ بندوة دوت الخليج ، أن هناك استراتيجية واضحة في قطاع الرياضة سواء من خلال الطرق او البنية التحتية في الملاعب و الإستادات ، وتعد شبكة الطرق عامل أساسي وقوي من أجل تنظيم كافة البطولات العالمية ، وهذا ظهر بشكل واضح في إستضافة مصر لكأس العالم لكرة اليد التي لقت إشادة كبيرة من كافة وسائل الإعلام".

وواصل النائب أحمد دياب : " لم نعد نخاف من استقبال أي بطولة كما كان في السابق ، والجمهور يرى اننا جاهزين لإستقبال أي بطولة ، واصبح اي مواطن يشعر بالفخر في حالة استضافة مصر لأي بطولات عالمية حتى رأى البعض أن استضافة مصر لكأـس العالم هو أمر طبيعي ولم نعد نخشاه".

ووضح: " ساهم قانون الرياضة في عام 2017 في ظهور كل التنمية في مجالات الرياضة سواء من حيث البنية التحتية أو ممارسة الرياضة ، ونعمل على إجراء التعديلات المستمرة على قانون الرياضة بشكل مستمر خلال الفترات المقبلة طبقا للممارسة وتطبيقه على أرض الواقع".

الإشكاليات التي تتواجد في لجنة الرياضة

وأضاف : " هناك بعض الإشكاليات التي تتواجد في قانون الرياضة منها عدم ترتيب انتخابات الأندية والإتحادية ، لذلك لابد من وجود ضوابط تحكم تلك المسألة ، ومثل تلك الأخطاء تظهر من خلال الممارسة".

وواصل:" في خطة العمل الخاصة بمجلس الشيوخ هو عقد جلسات مع بعض رؤساء الأنديةو العاملين بالمجال الرياضي من أجل الوصول لأفضل الطرق في النهوض بالرياضة المصرية " .

الشوائب المتواجدة على الساحة

وزاد دياب : " لا أرى أن بعض الشوائب المتواجدة على الساحة تقوم بتعطيل الإنجازات ، لأن الإنجازات أصبحت متواجدة على أرض الواقع ولا يوجد بأي مجال عمل بلا نقد او تعليقات أوإشكاليات ، ولابد من حسن إختيار مجالس الاندية حتى تعرف من يمثلها وبالتالي تركيز الجمهور في الكرة والإستمتاع بها".

وأكمل: "القانون دائما متواجد لكن لابد من توجيه الناس من خلال الرموز الرياضية الكبيرة ، ولا يجب أن نسلط الضوء على اللاعبين الذين يثيرون الجدل خلال المباريات بل يجب التركيز على اللاعبين المميزين ، ولابد من وجود شركات لإدارة كرة القدم مفصل عن النادي الإجتماعي".

واختتم : "لابد من فصل الرياضة عن النادي الإجتماعي ، لأن مفهوم النادي الإجتماعي الرياضي لم يعد موجودا في جميع أنحاء العالم ، وذلك سيوفر قدرة كبيرة للجماهير لمتابعة أنديتهم ككرة قدم فقط".