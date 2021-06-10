/635318/أحمد-دياب-الدولة-حريصة-على-استقرار-الزمالك-والبرلمان-لم-يتدخل-في-تعيين-اللجان

كشف النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بلجنة الشيوخ، في ندوة دوت الخليج ، عن كوني مشجع للنادي الأهلي ، فهو نموذج مميز يضاهي ريال مدريد وينافس في ألقاب عالمية وقارية ، ولافتة إنشاء شركة كرة قدم داخل القلعة الحمراء مميزة للغاية ، كذلك الأمر بالنسبة للجنة الزمالك في إنشاء شركة جديدة على خطى الأندية الكبرى".

وتابع دياب : " وزير الشباب والرياضة فعل أمور مهمة للغاية وحقق إنجازات كبيرة خلال الفترة المقبلة ، كان مخصص لوزارة الشباب مليار ونصف للوزارة وهو مبلغ قليل بالنسبة لقطاع الرياضة ، ونحاول تفعيل القوانين وطلبنا في الوقت السابق بزيادة ميزانية الرياضة حتى تتمكن من السيطرة على الرياضة في مصر ومجابهة الأندية العالمية".

وواصل وكيل وزارة الشباب والرياضة : " لابد من تفعيل رابطة الأندية المحترفة في الدوري الممتاز ، على خطى الدوريات الكبرى والعالمية ، وحينها يكون اختصاص اتحاد الكرة هو الاهتمام بكأس مصر والناشئين ".

واستكمل: " السياحة الرياضة أرى أنها قريبة من التفعيل في مصر ، نجحنا في تنظيم العديد من الأحداث الرياضية في الأوقات السابقة ، ونحن نطمح في وجود مصر في مرتبة متقدمة في السياحة الرياضية ، ومتأكد من وصولنا لتلك المرحلة في ظل قيادة سياسية برئاسة الرئيس السيسي حكيمة".

توجهات الدولة نحو الشباب

وواصل : " توجهات الدولة والرئيس تظهر تطورات مثيرة في أوضاع مراكز الشباب والرياضة في المركز والنجوع والقري ، ونرى تلك الإنجازات في المدن الجديدة وكذلك مبادرة حياة كريمة التي تدخل كل قرية وتقوم بتجديد مراكز الشباب بها".

وتابع :" من غير أهلي وزمالك لا يوجد رياضة في مصر ، ودائما ترتبط المنافسة بالعلاقة بيينهما ، وعلىى مستوى الزمالك فالفريق يؤدي بشكل جديد ، أما فيما يخص إدارة النادي فنأمل في إختيار عناصر مميزة قادرة على الوصول بالقلعة البيضاء للمكان الصحيح ، ولمسنا الطمأنينة على الفارس الأبيض من خلال الحديث مع وزير الشباب والرياضة".

واستكمل : " هناك تنسيق كامل من جانبنا للإهتمام بالأبطال الأولمبين من أجل حصد الألقاب والميداليات في بطولة طوكيو القادمة".

تجربة رياضية ناجحه

وواصل : " اعتز بتجربة نادي زد في الرياضة المصرية ، الأسلوب مع إدارة النادي مريحة للغاية بسبب وجود إدارة أحترافية، والتي مكنتنا من الوصول لنتائج وإنجازات مميزة على الساحة الرياضية ، والنادي لا يهتم فقط بكرة القدم لكنها تهتم بجوانب الرياضة بأكملها".

وأستكمل : " أما في كرة القدم ، فهناك جانبين أولهم هو شراء لاعبين بشكل جاهز وأبرز تلك التجربة هو نادي تشيلسي ، أما الجانب الأخر هو الإهتمام بقطاع الناشئينن بشكل علمي ثم الوصول لفريق قوي ، وزد يعمل على تلك الأمر ، ويحتاج ذلك قطاع قوي وقوة مالية وبشرية".

ووضح :" بدأنا بأربعة أعمار في قطاع الناشئين ، ثم بعشرة القطاعات ، واليوم فتحنا الإختبارات لكننا فؤجئنا بأرقام مهولة لأن الناس بدأت تشعر بمكانة ونجاح تجربة نادي زد".

واستكمل : " قمنا بتوقيع بروتوكول مع نادي بروسيا دورتموند وفي العام الماضي تواجد معنا شخصان من قطاع الكرة في ظل وجود إدارة قوية لقطاع الناشئين بقيادة علاء نبيل.

مباراة الترجي والأهلي

واختتم عن مباراة الترجي :" أرى أن الأهلي مرشح للفوز بدوري الأبطال، والمارد الأحمر سيصل لكأس العالم للأندية بأذن الله". قال : " الرسالة الأولى للرئيس السيسي ، 7 سنين من الإنجازات ، وأمن وأمان للوطن ، وكلنا نقف بجانبك وربنا يعينك في الأوقات القادمة ".

وواصل : " إلى أهل مصر واهل الجيزة والدائرة البرلمانية ، أنتم شعب عظين وتحملتم الكثير من الصعوبات ، ولابد من الوقوف بجانب بعضنا البعض وسنصل لأمور عظيمة إن شاء الله "

واختتم للمسئولين : " لابد أن يبذل كل شخص كل مابوسعة من أجل الإرتقاء بالمجتمع المصري والحفاظ على أرض الوطن لأننا نسعى دائما لرؤية مصر جديدة في ظل قيادة سياسية حكيمة حققت إنجازات مميزة خلال 7 سنوات".