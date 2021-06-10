نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021 وشروط الاستحقاق الجديدة وخطوات تقديم التظلم في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرحت الحكومة المصرية معاش التكافل والكرامة كمساعدة مادية لمن يعاني من صعوبة المعيشة، وأيضاً لجميع الناس الذي تعطلت أشغالهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها جميع دول العالم، حيث أن هذا المعاش تم تقيمه كمساعدة لجميع العاطلين عن العمل وجميع الناس الأيتام ولا يوجد أي مصدر رزق لديهم.

كما أن المطلقات والأرامل لهم نصيب من هذا المعاش، خصصت الحكومة المصرية مبلغ شهري يعطي كل شهر لذوي ألاحتياجات الخاصة والعديد من الناس يستحقون الحصول على هذا المعاش، وسنتعرف اليوم على رابط الاستعلام عن أهلية الاستحقاق في معاش التكافل والكرامة برابط مباشر، ويتم الاستعلام إلكترونياً.

رابط الاستعلام عن معاش التكافل والكرامة بالرقم القومي عبر وزارة التضامن الاجتماعي

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بطرح معاش التكافل والكرامة التي من خلالها يمكن مساعدة المشروعات الصغيرة، حيث تساعد جميع المطلقات والأرامل بمبلغ يساعدهم على المعيشة، وأصبح المتقدم لهذا المعاش أكثر من 2 مليون مواطن عبر محافظات جمهورية مصر العربية، وسنوضح بعض خطوات الاستعلام عن المعاش وهل كنت من المستحقين لأخذ المعاش أم لا.

خطوات الاستعلام عن معاش التكافل والكرامة

يمكنك الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي

يتم كتابة الاسم بالكامل ورقم القومي المكون من أربعة عشر رقماً بدون أي فواصل.

يتم الضغط على الاستعلام وستظهر لك النتيجة إذا كنت من المستحقين للمعاش التكافل والكرامة أم لا.

شروط الاستحقاق لمعاش تكافل وكرامة

وعلى صعيد متصل أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي عن أن هناك بعض الشروط الخاصة بالمستفيد من معاشات تكافل وكرامة وهى أن لا يتخطى عمر الأطفال 18 عام وقت الاستحقاق ويكون الأب والأم لا يعمل فى أي قطاع من القطاعات ولا يتقاضى معاش أخر بجانب عدم أمتلاك منزل أو سيارة وتواجد الأبناء بالمدارس الخاصة .