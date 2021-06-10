/635319/النائب-محمد-إسماعيل-إنشاء-صندوق-الطوارىء-الطبية-هام-للغاية-في-ظل-جائحة-كورونا

تحدث النائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن مشروع قانون إنشاء صندوق الطواريء الطبية، والذي وافق عليه مجلس النواب هذا الأسبوع، مشيرا إلى أهميته وما قد يحدثه داخل القطاع الصحي من تطوير مستمر للخدمات وما وجه الإستفادة التي تعم على المواطنين من هذا الصندوق.

أهمية صندوق الطواريء الطبية

بداية قال النائب محمد اسماعيل عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن أهمية صندوق الطواريء الطبية، تكمن في رفع كفاءة الخدمات الصحية، خاصة بعد تداعيات فيروس كورونا وما قد أحدثه من سلبيات على كل قطاعات العالم.

جاء ذلك خلال لقاءه ببرنامج التاسعة مساء عبر القناة الأولى المصرية والذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، مضيفا أن القانون ذكر عدة مصادر للصندوق والتي تمثلت في 2% من سعر بيع مستحضات التجميل المستوردة، و3% من سعر المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام فى غير الأغراض الزراعية، والمبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق ، والهبات والتبرعات والمنح والهدايا التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات ويقبلها مجلس الادارة، وعوائد استثمار اموال الصندوق .

دور صندوق الطواريء الطبية فب مواجهة الكوارث

وأشار النائب محمد اسماعيل إلى أن صندوق الطواريء الطبية غير مقتصر على الأزمات الطبية فقط، بل يشمل تغطية للكوارث المفاجئة وجميع الحالت الحرجة فضلا عن دوره في القضاء على قوائم الإنتظار وإنقاذ الحالات الحرجة والتي ليس لها القدرة على التحمل أو الإنتظار ، كما سيكون له دور في العلاج على نفقة الدولة.