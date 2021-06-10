/635320/محمد-إسماعيل-فكرة-إنشاء-صندوق-الطواريء-الطبية-تكمن-في-إستدامة-التمويل-لمواجهة-الأزمات-والكوارث

تحدث النائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن مشروع قانون إنشاء صندوق الطواريء الطبية، والذي وافق عليه مجلس النواب هذا الأسبوع، مشيرا إلى أهميته وما قد يحدثه داخل القطاع الصحي من تطوير مستمر للخدمات وما وجه الإستفادة التي تعم على المواطنين من هذا الصندوق.

إنشاء صندوق الطواريء الطبية

وأضاف النائب محمد إسماعيل خلال لقاءه ببرنامج التاسعة مساء عبر القناة الأولى المصرية والذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن فكرة إنشاء هذا الصندوق ليس جديدة، بل توجد فكرته في بعض الدول العربية، منوها إلى أن الأردن قامت بإنشاء صندوق في عام 2009، للكوارث الزراعية، وذلك لحماية المحاصيل الزراعية من الكوارث، كما تم إنشاء صندوق لدعم القطاع السياحي خاصة بعد تضرر قطاع السياحة والعاملين بعد إنتشار جائحة فيروس كورونا.

وأكد النائب محمد إسماعيل عضو اللجنة التشريعية، أن الدولة المصرية بعد إصدار القانون الخاص بالتامين الصحي الشامل، اصبح هناك خطوات متسارعة بشان إنشاء هذا المشروع ، مشيرا إلى أن مجلس النواب وافق وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخي 20/1/2021 ، 21/1/2021، من أجل دعم هذا المشروع لما له من أهمية بالغة في تطوير القطاع الصحي.

فلسفة إنشاء صندوق الطواريء الطبية

ولفت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب محمد إسماعيل أن صندوق الطواريء الطبية سيكون له دور كبير في تفادي العديد من الكوارث والأزمات الطبية، حيث أن دوره سيكون إستباقي من خلال رفع وإستدامة وتطوير الخدمات الصحية، وهذا ما تضمنته فلسفة القانون في عمل تمويل مستمر دائم لتطوير القطاع الصحي .

اللي في العناية من اخهمية الصندوق ان هيهيبقى حاجة استبياقي من خلال رفع واستدامة تطوير الخدمات الصحية ، وهذه فلسفة الصمندووق في عمل تكمويل امستمر، وهذه تكمن احد اختصاصات مجبلس الامناء القائم عالصندوق في وضع الخطط التي تتضمن استدامنة التمويل والمتابعة وتقدينم التقارير