فيديو - الصحة : تطعيم غير القادرين بـ لقاح كورونا من المنازل دون أى رسوم

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، أن وزارة الصحة تقدم خدمات التطعيم بـ لقاحات كورونا فى المنازل لغير القادرين على مستوى الجمهورية بالكامل وبالمجان دون دفع أى رسوم.





وقال، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "من مصر"، المذاع على شاشة "cbc" الفضائية، إن مصابى الإعاقات الحركية يمكنهم التسجيل بطريقة عادية على موقع اللقاحات، ثم يقومون بالاتصال بـ"الكول سنتر" بعدما ترد إليهم رسالة بأن عليهم أن يحصلوا على التطعيم من المركز. وتابع مستشار وزيرة الصحة: "سيجرى إخبارهم بعد ذلك بأنها غير قادرة على الذهاب إلى هناك، ليبلغ "الكول سنتر" الوحدة المسؤولة ويتم التواصل مع الحالة تليفونيا لإرسال فريق للتطعيم المنزلى دون أى رسوم".

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