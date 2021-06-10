مستشار الرئيس الفلسطينى يشيد بعراقة الأوقاف المصرية

جدة - نرمين السيد - أشاد الدكتور محمود الهباش المستشار الدينى للرئيس الفلسطينى، بعراقة وزارة الأوقاف المصرية.



جدة - نرمين السيد - أشاد الدكتور محمود الهباش المستشار الدينى للرئيس الفلسطينى، بعراقة وزارة الأوقاف المصرية. ونشر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، صورة للمستشار الدينى، وهو يزور وزارة الأوقاف المصرية.

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