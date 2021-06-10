دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال ذى القعدة

جدة - نرمين السيد - وأكدت دار الإفتاء، فى بيان لها، أنها هى الجهة المنوطة بإعلان نتيجة رؤية هلال الأشهر العربية، محذرة من الالتفات إلى الأخبار التى تنشر قبل موعد الرؤية، متابعة: "دائمًا استقوا المعلومات من مصادرها.. دار الإفتاء المصرية هى مصدر إعلان رؤية الهلال".
وكشفت الحسابات الفلكية أن هلال شهر ذو القعدة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية عشرة والدقيقة 53 ظهرا بتوقيت القاهرة المحلى اليوم الخميس 29 من شوال 1442 هجريا الموافق 10 يونيو
ويبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة لمدة 8 دقائق، والقاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب شمس اليوم، أما فى محافظات مصر يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 9 - 12 دقيقة.
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