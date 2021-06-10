فيديو - مزايا مدينة رشيد الجديدة .. تحصل على كل الخدمات وأنت فى المنزل

جدة - نرمين السيد - وقال خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إن مدن الجيل الرابع هى تلك التى تحقق جودة الحياة للمواطن المصرى، حيث تحتوى على الإنترنت فائق السرعة، وطرق ومناطق خضراء بنسب كبيرة.

وأضاف الدكتور وليد عباس، أن نسبة المبانى فى مدينة رشيد الجديدة لا تتخطى الـ 25%، أى أن 75 بالمئة منها مناطق خضراء وطرق وخدمات، كما أن بها مسارا شاطئيا طوله 10 كيلومترات، وأن ذلك مقرر فى أغلب مدن الجيل الرابع.

وتابع: "يستطيع سكان مدن الجيل الرابع الوصول لأى خدمة بشكل مميز ودفع كل الفواتير واستخراج الرخص بمختلف أنواعها وهم فى منازلهم من خلال موقع إلكترونى خاص بالمدينة.. وسيكون هناك مركز رئيسى أيضا، تتوفر فيه كل الخدمات دون التنقل من مكان إلى آخر لإنهاء الإجراءات".