صورة .. الأرصاد تعلن حالة الطقس خلال الـ 5 أيام المقبلة

جدة - نرمين السيد - وأكدت الأرصاد، خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أن الموجة الحارة التى ضربت البلاد لن تستمر خلال الأسبوع المقبل، إذ يسود طقسا لطيفا خلال الأيام المقبلة، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقسا لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب الصعيد.

حالة الطقس

وأشارت الهيئة، إلى أن اليوم الخميس، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء والصعيد.