طقس الخميس .. استمرار ارتفاع درجات الحرارة ورياح نشطة أحيانا.. القاهرة 37

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الخميس، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدلا على السواحل الغربية، مائلا للحرارة على السواحل الشرقية.





ويكون الطقس اليوم، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ولطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. حالة الطقس اليوم وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة. وكشف الخبراء أنه بالنسبة لحالة البحرالمتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر الى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحرالأحمر، فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر : العظمى الصغرى القاهرة 37 23 الإسكندرية 27 21 وادى النطرون 33 21 طنطا 36 22 شبين الكوم 37 23 دمنهور 35 22 بلطيم 30 22 مطروح 27 21

السلوم 28 20 سيوة 35 19 بورسعيد 31 22 دمياط 28 22 الزقازيق 37 23 المنصورة 36 22 الإسماعيلية 37 21 السويس 37 22 العريش 30 22 رفح 29 21 رأس سدر 36 23 نخل 35 19 نويبع 37 26 طابا 34 22 كاترين 31 16 الطور 36 26 شرم الشيخ 39 28 الغردقة 37 28 مرسى علم 36 27 الفيوم 37 24 بنى سويف 38 24 المنيا 39 25 أسيوط 40 25 سوهاج 41 26 قنا 42 27 الأقصر 43 27 أسوان 44 28 ادفو 44 28 أبوسمبل 43 26 الوادى الجديد 42 28 حلايب 33 27 شلاتين 37 26

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