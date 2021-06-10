فيديو .. أبو زيد : الملء الثانى لـ سد النهضة يواجه عدة صعوبات

جدة - نرمين السيد - وقال خلاال مداخلة مع الإعلامى شريف عامر فى برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع على قناة "إم بى سى مصر" الفضائية، إنه من المفترض ألا يتم الملء الثانى لـ سد النهضة إلى بعد اسيتفاء بعض الشروط، حيث يحتاج الارتفاع بمنسوب الخرسانة إلى حوالى 30 مترا، وهو ما يواجه صعوبات حيث لم ترتفع إثيوبيا بهذا المنسوب إلى 5 أو 6 أمتار.
وأضاف الدكتور محمود أبو زيد، أن ذلك تتبعه بالضرورة صعوبة فى ملء الكمية المطلوبة من المياه والتى تبلغ 13.5 مليار متر مكعب فوق الكمية الموجودة حاليا، والتى تبلغ 4.5 مليار متر مكعب.
وتابع: "هذه الصعوبات لن تشكل عائقا أمام ملء السد إذ يمكن التغلب عليها فى وقت لاحق.. ولكن تكمن المشكلة فى إتمام عملية الملء بقرار أحادى دون التوصل إلى اتفاق قانوى مع مصر والسودان يرضى جميع الأطراف".
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