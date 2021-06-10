حجز موعد لقاح كورونا 2021 عبر موقع وزارة الصحة المصرية بالرقم القومى للمواطنين والمسافرين

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن البدء في تلقى لقاح كورنا لكل المواطنين وذلك بعد نجاح اللقاح الصيني خلال الفترة الماضية بعد أن تم تجربته على أكثر من 55 شخص متطوع وهو الأمر الذي أكدت هيئة الدواء المصرية ومن أجل الحصول على هذا اللقاح يجب عليك التسجيل فى منظومة التسجيل الموحد التابعة لوزارة الصحة لتلقى لقاحات كوفيد 19.

رابط تسجيل لقاح فيروس كورونا 2021

وعلى صعيد متصل قالت وزارة الصحة المصرية أن تم تفعيل رابط مخصص للتسجيل كل المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا بعد ساعات من أعتماد هيئة الدواء المصرية للقاح الجديد وهو الأمر الذي أكدته المستشارة الإعلامية للوزيرة الصحة حيث تم أستيفاء كل التجارب السريرية لمدة صلاحية وفعالية هذا اللقاح

رابط التسجيل للحصول على لقاح كورونا الجديد في مصر 2021

يتم التسجيل من خلال رابط حجز لقاح كورونا فى مصر

كتابة بياناتك الكاملة ورقمك القومى من اجل حجز اللقاح

الإجابة على كل الأسئلة التي تطلبها منك وزارة الصحة ومن ثم الضغط على كلمة الإرسال .

وزارة الصحة المصرية وفيروس كورونا كوفيد 19

وفى ظل الأوضاع الصحية التي تتعرض لها البلاد تحاول وزارة الصحة المصرية مواجهة فيروس كورونا بكل قوة وتوفير العوامل الصحية واللقاحات التي تقضى على الفيروس وذلك عبر توفير اللقاح الصيني بعد أثبات فعاليته في محاربة فيروس كورونا وكذلك اللقاح ألروسي وتحاول الوزارة الإجابة على كافة الاستفسارات التي تتوجه لها من قبل وزارة الصحة المصرية من خلال الأرقام المخصص من قبل الوزارة وهى 15335

حجز موعد لقاح كورونا 2021

وعلى صعيد متصل أعلنت وزارة الصحة المصرية أنها قد خصصت الرابط المرفق أدناه حتى يكون هو بوابتها من أجل حجز مواعيد الحصول على فيروس كورونا المستجد وذلك لكل شخص يرغب فى الحصول على هذا اللقاح سواء كان مواطن عادى او شخص يرغب فى السفر الى الخارج للعمل أو للسياحة حيث يتم الحجز بشكل الإلكتروني كامل .