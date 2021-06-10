أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 10 يونيو عام 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تسير شركة مصر للطيران، 66 رحلة جوية لنقل 5055 راكبا، من بينها 48 رحلة دولية ، و 14 رحلة داخلية، بالإضافة إلى 4 رحلات شحن جوى.

القاهرة

يشارك الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، فى فعاليات منتدى الفضاء الأوروبى الإفريقى رفيع المستوى لرصد الأرض، الذى تنطلق أعماله بالعاصمة البرتغالية "لشبونة"، ويستمر لمدة يومين.

القاهرة

تعقد المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، مؤتمرًا صحفيًا، للإعلان عن تفاصيل "اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية".

القاهرة

تعقد وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الاجتماع الفنى لممثلى الوزارات والهيئات لتطوير الإستراتيجية الوطنية للشباب والنشء، والتى تعدها الوزارة بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة، بالمركز الأوليمبى بالمعادى.

القاهرة

تنطلق فعاليات معرض بغداد الدولى للكتاب، بمشاركة أكثر من 220 دار نشر محلية وعربية وأجنبية والذى تستمر فعالياته حتى 22 يونيو الحالى على أرض معرض بغداد الدولى تحت شعار "الكتاب وطن".

القاهرة

يواجه المنتخب الوطنى الأوليمبى لكرة القدم، منتخب جنوب إفريقيا، وديًا فى الساعة الثامنة مساءً على استاد السويس، ضمن برنامج إعداد الفراعنة لأولمبياد طوكيو 2021، والتى تنطلق يوليو المقبل.