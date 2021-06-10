حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 11-6-2021

حظك اليوم برج الحمل الجمعة 11-6-2021

مهنياً: نتائج إيجابية للغاية بعد ما قدمته لتطوير نهج العمل الخاص بك ، وتوقع تأخيرات في بعض التحويلات المطلوبة ، فلا تقلق.

عاطفياً: مغازلتك المفرطة مع الشريك تثير دهشتهم وإعجابهم بك ، ويمكنك القيام برحلة تجدد فيها شهر العسل إذا قمت بتسجيل الدخول

صحياً: قلل من بعض الساعات الطويلة التي تقضيها جالساً على الإنترنت وزد أوقات المشي اليومية

حظك اليوم برج الثور الجمعة 11-6-2021

مهنياً: محاولات متتالية لتقليل اندفاعك في مجال عملك ولكن ذلك لن يؤثر على معنوياتك العالية.

عاطفياً: لا تحاول الاتصال بالشريك لأن العصابة متعبة قليلاً ، وقد يفاجئك برد فعل يأخذك بعيدًا عنه ، لذا كن حذرًا

صحياً: تستمتع بأوقاتك السعيدة مع الأصدقاء وتستخدمها للترفيه عن نفسك قدر الإمكان

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 11-6-2021

مهنياً: أحياناً تكون الأخطاء المتكررة باهظة الثمن ، لذا من الأفضل البحث عن الأنسب لتجنب ارتكابها.

عاطفياً: الإسراع المفرط يمكن أن يؤدي إلى عواقب غير مقصودة ، لذا انتظر وفكر مليًا قبل أن تفعل أي شيء.

صحياً: إذا شعرت بألم في رقبتك أو ذراعيك ، فاستشر طبيبك في أسرع وقت ممكن ، حيث يمكن أن تكون مؤشرات على الإصابة بأمراض القلب ، لذا كن حذرًا.

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 11-6-2021

مهنياً: قد ترغب في تقديم خدماتك واستبدال زميل لك عن طيب خاطر لتولي مسؤوليات كبيرة وصعبة.

عاطفياً: قد تعيش في حالة من الغيرة والتملك والمشاعر الشديدة مع الشريك ، وقد تتطلب منك الظروف أن تكون خاضعًا.

صحياً: حاول الاستيقاظ مبكراً والمشي مع الأصدقاء لمدة ساعة قبل التوجه إلى العمل

حظك اليوم برج الأسد الجمعة 11-6-2021

مهنياً: ربما تتوقع إجابة وستأتي إليك ، ولن تواجهك أي معارضة أو احتجاج أو تسويف يزعجك ، وتنتبه لأدق التفاصيل.

عاطفياً: مكاسب كبيرة تساعدك في التغلب على أزماتك العاطفية ، وهي درس لك لتحديد خطواتك التالية

صحياً: تجنب القيام بعمل شاق لساعات طويلة ، خاصة وأن الجميع موجود لمساعدتك

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 11-6-2021

مهنياً: يمكن أن يؤدي يوم صعب وأجواء متوترة إلى خلاف كبير أو عقبة تهدد الاستقرار العام إلى حد ما ، ثم تعود الأمور إلى ما كانت عليه من قبل.

عاطفياً: مشاكل بسيطة تعيق تطور العلاقة مع الشريك ، لكن الحلول سهلة وبسيطة ، يكفي التركيز قليلاً

صحياً: يعاني أحد أفراد الأسرة من مرض بسيط يقلقك ويرهقك لفترة ولكنه يتعافى بسرعة.

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 11-6-2021

مهنياً: تظهر للآخرين أن يعتمدوا عليك ، وستحقق نتائج عملك قريباً النجاح والتقدم على جميع المستويات.

عاطفياً: يطلب منك الشريك إجابة حاسمة حول طبيعة العلاقة بينكما ، بالإضافة إلى عدد من الأسئلة التي تهم الطرفين.

صحياً: عليك أن تتبع برنامجاً رياضياً ، عليك أن تفعله لتفصل نفسك عن الإرهاق الذهني

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 11-6-2021

مهنياً: لا تتدخل في خصوصية الآخرين مما يمنحك مساحة أكبر للتعبير عن قدراتك الخاصة

عاطفياً: إذا اضطررت إلى أن تكون صريحًا مع شريكك ، فلا تتردد ، خاصةً إذا كان ذلك يساعد في توضيح الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها.

صحياً: اليوم ترفضين الانصياع لنصيحة الطبيب ولكنك تعودين بسرعة لتطبيقها خوفاً على صحتك.

حظك اليوم برج القوس الجمعة 11-6-2021

مهنياً: اعمل معروفاً لمن يسألك ولا يخجل ، لأنه يمكن أن يعود إليك إيجابياً فيما بعد ، وتتحقق أحلامك بالسرعة التي تتصورها.

عاطفياً: عليك أن تتحلى بالصبر أكثر في تعاملك مع الشريك ، لأن التوتر لا مبرر له ويضعك في مواجهة لا داعي لها معه.

صحياً: لا تتناول الكثير من الفيتامينات دون استشارة الطبيب ، لأن ذلك له مضاعفات سلبية

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 11-6-2021

مهنياً: تقدم كبير في العمل وإنجازات مسجلة في مجالك بشرط أن تستثمرها لاحقاً في حياتك المهنية

عاطفياً: سعادة كبيرة من جانب الشريك ، رغم بعض الغيوم التي تلوح في أفق العلاقة بينكما ، لكنها بسيطة وعابرة.

صحياً: قد يكون لديك تقلصات في المعدة بسبب التعصيب والإرهاق. راجع طبيبك وحاول ممارسة التايكوندو.

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 11-6-2021

مهنياً: تشعر أن النمط يزداد سرعة وبدأت المشكلات السابقة في العمل ، ويمكن تسوية بعض المشكلات المالية أيضًا.

عاطفياً: مرور الغيوم لن يؤثر على العلاقة مع الشريك ، تليها سعادة غير مسبوقة تعيد لك الابتسامة المفقودة.

برج الدلو: قد تواجه مشكلة صحية تتعلق بآلام المفاصل والظهر والتهابات الحنجرة والأنف ، لذا كن حذرًا ، برج الدلو ، واعتني بصحتك.

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 11-6-2021

مهنياً: يمكن أن يكون الخوف في أغلب الأحيان مجرد وهم ، وهذا حتمًا يدفعك للتردد ، لذا حاول التغلب عليه بقليل من الصبر والإيمان.

عاطفياً: المصادفات تقربك من شريك سابق ، ويمكن أن تعيدك بالزمن إلى الوراء وتجعلك تشعر بسعادة كبيرة بسبب تلك الذكريات.

صحياً: انتبه إلى الغموض الذي تحصل عليه من وقت لآخر ويجب عليك مراجعة طبيب العيون لمعرفة السبب.