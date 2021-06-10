/635323/مواعيد-مباريات-اليوم-الخميس-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الخميس مباريات حول ملاعب العالم، والتي من ابرزها مواجهة منتخب مصر أمام نظيرة جنوب إفريقيا اللقاء الودي.

وينشر دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة: مواعيد المباريات الدولية الودية والقنوات الناقلة تقام مباراة جنوب أفريقيا أمام نظيرة أوغندا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 6 مساءً. يدخل فريقأمريكا مباراته اليوم أمام نظيرة كوستاريكا في تمام الساعة 1 صباحاً (الجمعة) مواعيد مباريات الدوري الجزائري والقنوات الناقلة يدخل فريق شباب أهلي بوعريريج أمام فريق جمعية عين مليلة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 6 مساءً تقام مباراة إتحاد بلعباس لأمام فريق جمعية أولمبي الشلف والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة6 مساءً يدخل فريق نادي بارادو مباراته أمام نظيرة وفاق سطيف والتي من المقرر غقامتها في تمام الساعة 6 مساءً يدخل فريق سريع جليزان أمام فريق ولوية وهران، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة6 مساءً. يلتقى المنتخب الأولمبي مع نظيره الجنوب افريقى فى الثامنة من مساء اليوم الخميس على استاد السويس، فى أول بروفة ودية للفراعنة استعدادا لأوليمبياد طوكيو الذى ينطلق يوم ٢٢ يوليو المقبل . قائمة المنتخب الأولومبي حراسة المرمي :محمد صبحي -محمود جاد -عمر صلاح – مصطفي شوبير. خط الدفاع: اسامه جلال -محمد عبدالسلام -محمد عبدالمنعم -احمد رمضان (بيكهام )- محمود الجزار- كريم العراقي -عمار حمدي -احمد أبو الفتوح -كريم فؤاد. خط الوسط: اكرم توفيق -امام عاشور -احمد سعيد - ناصر ماهر - حسن علي - محمد صادق - رمضان صبحي -احمد عبدالقادر - إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزي الحناوي. خط الهجوم : مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي - فادي فريد.

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