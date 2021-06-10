جدة - نرمين السيد - اليوم.. ختام امتحانات الشهادة الإعدادية فى الجيزة ينتهى اليوم الخميس، طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة، من امتحانات نهاية العام، بمادة الدراسات الاجتماعية. وبدأت امتحانات نهاية العام الدراسى لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة السبت الموافق 5/6/2021، حيث أدى 163.056 طالب وطالبة الامتحانات داخل 945 مدرسة و656 لجنة على مستوى المحافظة بواقع 11.648 لجنة فرعية. ينتهى اليوم الخميس، طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة، من امتحانات نهاية العام، بتأدية مادة الدراسات الاجتماعية.





وكانت امتحانات نهاية العام الدراسى لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة بدأت السبت الموافق 5/6/2021، حيث أدى 163.056 طالب وطالبة الامتحانات داخل 945 مدرسة و656 لجنة على مستوى المحافظة بواقع 11.648 لجنة فرعية. وأكد محافظ الجيزة أحمد راشد، على مدير مديرية التربية والتعليم، باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة فى لجان الامتحانات من التطهير الدورى وتحقيق التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات وتواجد المطهرات مع التأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب فى أثناء الامتحانات وتجهيز اللجان وإجراء أعمال الصيانة البسيطة للأثاث المدرسى وتوفير الإضاءة اللازمة وتوجيه مديرى الإدارات التعليمية للقيام بجولات ميدانية للتأكد من تجهيز اللجان والانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة.

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