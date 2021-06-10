صباحك ومطرحك: التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية يوليو المقبل

جدة - نرمين السيد - تحدث الإعلامى أحمد يونس، خلال حلقة اليوم الخميس، من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، عن إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن فتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.





وقال يونس، إن فتح باب التقديم سيكون فى شهر يوليو المقبل، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الجارى 2020/2021 بمختلف تخصصاتها الفنية والهندسية. واضاف يونس، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عرضت تفاصيل إحدى مدارس التكنولوجيا التطبيقية، فى تخصصات: الكهرباء، التبريد والتكييف، الميكانيكا وشروط التقديم والقبول والمميزات التى سيتم الحصول عليها كفرص التعيين بمصانع وشركات الشريك الصناعى بعد التخرج والتدريب العملى أثناء فترة الدراسة والحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية.

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