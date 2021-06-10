وزير التنمية المحلية يلتقى نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسى النواب والشيوخ

شعراوى : الرئيس السيسى يولى أهمية كبيرة لتمكين الشباب فى كافة المجالات وتولي المناصب القيادية ويحظون بدعم غير مسبوق

التقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، عدداً من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من مجلسى النواب والشيوخ وأعضاء التنسيقية ، بمقر الوزارة حيث تناول اللقاء عدداً من الموضوعات المهمة التي تمس حياة المواطنين بمختلف المحافظات ، واستعراض جهود الوزارة في عدد من الملفات التي تهم المواطن.

وتضمن وفد التنسيقية من مجلس النواب كلًا من، النائب طارق الخولي، النائب أحمد فتحي، النائب عمرو درويش، النائبة رشا كليب، النائبة هيام الطباخ، النائبة رحاب عبد الغني، النائبة إيمان الألفي، النائب محمد اسماعيل، النائب أحمد مقلد، ومن مجلس الشيوخ كلًا من النائب محمد عزمي، النائب محمود القط، النائب محمود تركي، النائبة راجية الفقي، النائب أحمد فوزي، ومن أعضاء التنسيقية كلًا من محمد نبيل، محفوظ حامد، إيمان طلعت، أحمد حسبو، سالي أبو النصر، مؤمن سيد.. كما شارك في اللقاء عدد من رؤساء القطاعات ومساعدي الوزير.

وفى بداية اللقاء أعرب اللواء محمود شعراوى ، عن سعادته بلقاء أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذين يمثلون جيل الشباب من مختلف الأحزاب السياسية للاستماع إلى نبض الشارع المصرى في عدد من القضايا والملفات الحيوية التي تنفذها الوزارة والمحافظات .

وقال شعراوى أنه حرص منذ بداية الفصل التشريعى الجديد على تخصيص يوم كل أسبوع لاستقبال السادة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ للاستماع إلي مطالب دوائرهم ومناقشتها، والعمل على حلها ، كما وجه السادة المحافظين بالقيام بنفس الأمر وإتاحة الفرصة للنواب لعرض مقترحاتهم وطلباتهم والمشكلات التي تواجه دوائرهم لخدمة المواطنين وتحقيق مصالحهم وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بمد جسور التواصل مع أعضاء مجلسى الشيوخ و النواب .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى الأهمية التي يوليها السيد رئيس الجمهورية منذ توليه المسئولية لتمكين الشباب المصرى في كافة مناحى الحياة وتولى المناصب القيادية واشراكه في اتخاذ القرار وهو ما تحقق على أرض الواقع عبر تعيين محافظين و نواب للمحافظين من الشباب وكذا اختيار بعض الشباب كأعضاء بمجلس النواب والشيوخ ، مؤكداً أن الشباب المصرى في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي يحظى بدعم غير مسبوق .

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن وزارة التنمية المحلية حصلت على مدار الثلاث سنوات الماضية على دعم وتشجيع غير محدود من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء وأصبحت متفاعلة وشريكة في كافة المشروعات والملفات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظات خاصة في الملفات الخدمية التي تهم المواطن .