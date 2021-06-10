موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي.. والقنوات الناقلة

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يدخل منتخب مصر الأولمبي مباراته اليوم الخميس أمام نظيرة جنوب إفريقيا ودياً، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، استعداداً لاولمبييات طوكيو

وتنطلق أولمبياد طوكيو باليابان خلال الفترة ما بين 22 يوليو وحتى 7 أغسطس.

القنوات الناقلة

تذاع أحداث مباراة مصر وجنوب إفريقيا عبر قناة أون تايم سبورتس1.

فيما قرر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، حضور مباراتي المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب أمام جنوب أفريقيا لمتابعة لاعبى المنتخب الأول المنضمين للأولمبى، بجانب البحث عن عناصر جديدة لتدعيم المنتخب الأول فى الفترة المقبلة.

قائمة المنتخب الأولومبي

حراسة المرمي :محمد صبحي -محمود جاد -عمر صلاح – مصطفي شوبير.

خط الدفاع: اسامه جلال -محمد عبدالسلام -محمد عبدالمنعم -احمد رمضان (بيكهام )- محمود الجزار- كريم العراقي -عمار حمدي -احمد أبو الفتوح -كريم فؤاد. خط الوسط: اكرم توفيق -امام عاشور -احمد سعيد - ناصر ماهر - حسن علي - محمد صادق - رمضان صبحي -احمد عبدالقادر - إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزي الحناوي.

خط الهجوم : مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي - فادي فريد.

موعد مباراة منتخب مصر

وقد تم ترتيب إقامة مباراتين وديتين امام منتخب جنوب افريقيا المتأهل لأولمبياد طوكيو بعد ان حقق برونزية البطولة الأفريقية التي فاز بها المنتخب المصري، ويقع في المجموعة الأولي بالاولمبياد وتحددت المباراه الأولي يوم 10، والثانية يوم 13 يونيو.

كانت النسخة 32 من البطولة الأقوى في القارة السمراء هي الأولى التي تضم 24 منتخب، وبعد نجاح التجربة قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم استمرار المسابقة بنفس النظام في النسخة القادمة، والتي ستستضيفها الكاميرون عوضًا عن نسخة العام الحالي التي سحبت منها وذهبت للفراعنة لعدم جاهزية الأراضي الكاميرونية لاحتضان المحفل الإفريقي الأهم على صعيد كرة القدم.