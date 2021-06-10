/635325/موعد-مباراة-الزمالك-ضد-وادي-دجلة-اليوم-الخميس

يدخل نادي الزمالك اليوم الخميس مباراته الوديه أمام فريق وادي دجلة والتي من المقرر لإقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً، حيث تقام علي احد ملاعب 6 اكتوبر، بدلاً من ملعب الترسانة.

ويسعي المدير الفني لنادي الزمالك في مواصلة تحقيق نتائج إيجابية هذا الموسم من اجل حصد بطولة الدوري العام، التي غابت عن دولاب القلعة البيضاء في السنوات الأخيرة.

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واستقرار علي خوض المباراة بأحد ملاعب مدينة ٦ أكتوبر. وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع جهازه المعاون قبل انطلاق مران أمس.

وشرح المدير الفني للزمالك لجهازه المعاون برنامج التدريب من أجل تنفيذه وتطبيقه في المران اليوم. وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأربعاء، تواجد الثنائي مالك أسامة نبيه وعموري حازم إمام.

وحرص أعضاء الجهاز الفني ولاعبي الفريق على التقاط الصور التذكارية مع نجلي أسامة نبيه وحازم إمام. وشهدت تدريبات الفريق مجموعة من الفقرات الفنية، أبرزها اللعب بشكل سريع، والاعتماد على التسليم والتسلم ، وعدم الاحتفاظ بالكرة أكثر من اللازم .

وقد أعلن كارتيرون المدير الفني منذ ايام عن خوض الفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض مباراة ودية على هامش فترة التوقف الدولي الحالية من اجل تجهيز اللاعبين لعودة الدوري الممتاز بعد الإنتهاء من الأجندة الدولية.

لاعبي الزمالك يواصلون التأهيل للمباريات القادمة

وفي سياق متصل واصل محمود عبد الرازق شيكابالا وأيمن حفني وحازم إمام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البرنامج التأهيلي الموضوع لهم من الجهاز الطبي للفريق.

وخاض ثلاثي الزمالك مجموعة من التدريبات التأهيلية والعلاجية في صالة الجيمانزيوم بالنادي على هامش التدريبات الجماعية مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

مدرب الحراس

على جانب أخر عقد البرازيلي أوليفيرا مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع محمد عواد ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل ومحمد قنديل حراس الفريق، على هامش التدريبات الجماعية مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.