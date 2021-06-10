/635326/في-مثل-هذا-اليوم-سفر-المنتخب-المصري-للمشاركة-في-مونديال-روسيا2018

في وقت حلم فيه المصريون بـ 90 دقيقة إضافية، ولكن خاب ظن الجميع عندما شهاد خسارة منتخبها المباريات الثلاث في المجموعة الأولى أمام أوروجواي وروسيا والسعودية، في كاس العالم.

المنتخب المصري الذي بيقيادة هيكتور كوبر، قدم الأداء الأسو بين المنتخبات العربية، فبغض النظر عن خروج العرب جميعهم، إلا أن منتخب كالمغرب قدم أداء استحق اشادة واحترام العالم، لكن منتخب كوبر مثلا لم يسدد لاعبوه سوى 6 مرات بشكل صحيح على مرمى المنافسين في مجمل اللقاءات الثلاثة.

أحمد دياب: «الخناقات» في الوسط الرياضي مجرد ظاهرة.. والقانون فوق الجميع

منتخب مصر استقر في المركز الرابع بالمجموعة الأولى دون نقاط، بعد أن سجل منتخب السعودية هدف الفوز على المصريين في الثانية الأخيرة من المواجهة، في مشهد تكرر مرارا في عهد هيكتور كوبر.

منتخب مصر فشل في تحقيق الفوز الأول له في تاريخ مشاركاته في كأس العالم، وفي 3 مشاركات مونديالية لم يحصد المنتخب سوى نقطتين جمعهما من تعادلين في مونديال 1990.

تعادل محمد صلاح صدارة الهدافين التاريخيين لمصر في المونديال برصيد هدفين، بالتساوي مع عبد الرحمن فوزي لاعب المصري البورسعيدي الذي سجل هدفين في مونديال 1934،و لكن يبقى فوزي صاحب الأرقام الأفضل، وذلك بعدما سجل هدفيه في مباراة واحدة، بعكس صلاح الذي احتاج لمباراتين لمعادلة الرقم.

ومن ناحيه اخري يدخل منتخب مصر الأولمبي أمام نظيرة جنوب إفريقيا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً.

قائمة المنتخب الأولومبي

حراسة المرمي :محمد صبحي -محمود جاد -عمر صلاح – مصطفي شوبير.

خط الدفاع: اسامه جلال -محمد عبدالسلام -محمد عبدالمنعم -احمد رمضان (بيكهام )- محمود الجزار- كريم العراقي -عمار حمدي -احمد أبو الفتوح -كريم فؤاد. خط الوسط: اكرم توفيق -امام عاشور -احمد سعيد - ناصر ماهر - حسن علي - محمد صادق - رمضان صبحي -احمد عبدالقادر - إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزي الحناوي.

خط الهجوم : مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي - فادي فريد.

موعد مباراة منتخب مصر

وقد تم ترتيب إقامة مباراتين وديتين امام منتخب جنوب افريقيا المتأهل لأولمبياد طوكيو بعد ان حقق برونزية البطولة الأفريقية التي فاز بها المنتخب المصري، ويقع في المجموعة الأولي بالاولمبياد وتحددت المباراه الأولي يوم 10، والثانية يوم 13 يونيو.