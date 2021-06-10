/635329/الزمالك-يستقر-على-تقديم-شكوى-ضد-فرجاني-ساسي

أستقر مسئولو نادي الزمالك على تقديم شكوى ضد اللاعب فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء بعد الأخبار التي أنتشرت في الساعات الأخيرة بشأن تلميحات اللاعب التونسي ومحاميه بعدم العودة لصفوف الفارس الأبيض بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

ويترقب مسئولو الفارس الأبيض موقف اللاعب النهائي من العودة للقلعة البيضاء ، خاصة أنه ملزم بالعودة لصفوف القلعة البيضاء بعد انتهاء التوقف الدولي مع منتخب تونس في المعسكر المقام حاليا في العاصمة التونسية.

الزمالك يقرر تقديم شكوى ضد فرجاني ساسي

وقرر مسئولو نادي الزمالك تقديم شكوى ضد اللاعب فرجاني ساسي في حالة غياب اللاعب عن تدريبات الفريق بعد انتهاء فترة التوقف الدولي خاصة وأن العقد المبرم بين الطرفين ينتهي بنهاية الموسم الحالي وليس محدد بتاريخ محدد.

يذكر أن فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أكد أنه سعيد بمشواره مع القلعة البيضاء وانه بصدد الإعلان عن كافة الحقائق خلال الساعات القادمة .

وقال عبر تويتر: "بكل فخر اعتز بالفترة الاهم فى حياتى مع نادى الزمالك ويعلم الله انى اخلصت بذمة وامانه لهذا الكيان داخل وخارج الملعب ويبقى جمهور الزمالك العظيم الداعم الحقيقى لى فى كل المحطات".

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وتابع ساسي : "الخير فيما اختاره الله أيدٍ مطوية و قريبا سوف اوضح كل الحقائق" !!

وكشف المصدر لـ دوت الخليج : " أتفقنا مع اللاعب على إستمراره داخل صفوف القلعة البيضاء حتى نهاية بطولة الدوري الممتاز والتي يحتل الفريق الأول صدارته بفارق نقاط عن الأهلي وصيف البطولة في ظل حرص إدارة القلعة البيضاء على حصد اللقب الغائب منذ 2014".

وتابع: " الإتفاق نص على إستكمال اللاعب بطولة الدوري الممتاز ثم بعدها ينتقل لأحد الأندية القطرية بداية من موسم الإنتقالات القادمة ، ولا توجد نية لدى اللاعب في الإستمرار بتونس عقب التوقف الدولي ".

الجدير بالذكر أن محامي فرجاني ساسي أبلغ الفارس الأبيض بنهاية عقد اللاعب مع النادي طبقا للعقد المبرم بين الطرفيين خاصة في حالة عدم تحديد موعد لإنتهاء العقد بين الجانبين.