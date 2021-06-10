جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار رقم 195 لسنة 2021 بنقل أمير عماد الدين الأيوبى صلاح الدين القاضى بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين والتجارة الخارجية، تعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار جمهورى بنقل أحد القضاة إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.