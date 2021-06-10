إنفوجراف.. أحدث الإحصائيات المصرية والعالمية عن فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - تضمن الإنفوجراف، أعلى الدول إصابة حول العالم، وآخر المستجدات حول لقاحات كورونا محليًّا وعالميًّا.

فى سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 800 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 198.632 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم تسجيل 765 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.